Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 şubat depremlerinin ulaştırma ve haberleşme altyapısında yol açtığı hasarı hızlıca onardıklarını ve kalıcı yapıların çalışmalarının da aynı hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, deprem bölgesi için bu yıl bütçeden 35,43 milyar harcama yapılacağını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Uraloğlu, depremlerden etkilenen bölgeleri, acil durum planlarına uygun hareket ederek, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürdüklerini vurguladı.

ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE İLETİŞİMİN KESİLMEMESİ İÇİN HER AN SAHADAYDIK

Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için 7/24 sahadaydık." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, tahliyeler ve yardımların deprem bölgesine intikali noktasında da kritik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Uraloğlu, “bu kapsamda yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerinin malzemelerinin naklettik ve araçların dönüşlerinde ve bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelere yardım edildiğini ifade etti.

KARA, HAVA, DENİZ VE DEMİR YOLUYLA 1 MİLYON VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Deprem bölgesinde yer alan Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarının olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarımla ulaştırma altyapımızı, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttuklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkezi ile koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik." ifadelerine yer verdi.

DEPREMDE HASAR GÖREN YOLLAR ‘GÖRÜNTÜ TABANLI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ’ İLE TARANIP ONARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, herkesin doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Bakanlık olarak, bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz." dedi.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

"Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı kararıyla rezerv alanların imar ve bağlantı yollarının sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirildiğini, toplam proje bedeli 15 milyar lira olan bu işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam edildiğini vurguladı.

DEPREMİN YOL AÇTIĞI MADDİ HASARI GİDERMEK İÇİN 68 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI

Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremler sonrasında kara, hava, deniz ve demir yolu sektöründe meydana gelen hasarı gidermek için yürütülen çalışmalara da değindi.

Uraloğlu depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023 yılında 17,66 milyar lira harcandığını, 2024 yılında ise 35,43 milyar lira harcamanın planlandığını, 2024 sonrası içinde 15,31 milyar lira olmak üzere toplam 68,40 milyar lira harcama yapılacağını belirtti.

Karayollarında oluşan hasarı onarmak için de 4,3 milyar lira yatırım harcaması yapıldığını kaydeden Uraloğlu, “Yatırım programında 2024 yılında 5,8 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu tutarın toplamda 19,5 milyar liraya ulaşması planlanıyor.” İfadesini kullandı.

HASAR GÖREN TREN VE VAGONLAR ONARILDI

Bakan Uraloğlu, depremden etkilenen demir yolu ağlarında oluşan hasarı önlemek için 26,4 milyar lira tutarında yatırım harcamasının planlandığını bildirdi.

Uraloğlu, 2023 yılında yatırım programına alınan “Deprem Hasarlarının Giderilmesi Projesi” kapsamında 5,8 milyar lira tutarında yatırım harcamasına ek olarak 353,9 milyon lira tutarında da cari harcama yapıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında hasar gören tren ve vagonların yaklaşık 29 milyon lira harcanarak onarıldığını da belirterek, “Hasar gören hatlarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bahçe- Nurdağ-Narlı-Gölbaşı-Malatya, Köprüağzı-Kahmanmaraş, Fevzipaşa ve Islahiye kesimlerinde çalışmalar ivedilikle sürüyor.” ifadesini kullandı.

HATAY HAVALİMANINDA ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Havalimanları altyapı, üstyapı ve teçhizatlarında meydana gelen hasarlardan dolayı da 9,6 milyar lira tutarında yatırım harcaması yapılmasının da planlandığını kaydetti.

Bu tutarın 1,3 milyar lirasının 2023 yılı bütçe imkanlarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, bunlara ek olarak cari harcama kalemlerinde de toplamda 17,8 milyon lira harcandığını bildirdi.

45 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda inşaatın sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdik ve 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık. Yenilenen Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz. Burası depremlerden etkilenmeden hizmet verecek ve bölgede uçuş trafiği artacak. Yapılan çalışmalarla havalimanımız ayrıca su taşkınlarına karşı da korunacak. Havalimanına 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3 bin metrelik ilave yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu yapacağız."

Apron ve çevre güvenlik yolunun da yenileneceğini vurgulayan Uraloğlu, yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarının da yapılacağını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem felaketi sonrasında deniz yolu alt yapı ve üst yapısında hasar gören gözetleme istasyonları, balıkçı barınakları, lojman binaları ve su sporları merkezine toplamda 3,86 milyar lira harcamanın planlandığını aktardı.