Ulaşım ve iletişimde engelsiz projeler öne çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Turuncu Masa'dan 52 bin 50 yolcu yararlandığı, 'Erişebilirlik Belgesi' almış havalimanı sayısı 40'a yükseldiği, 'Millî Tren Projesi'nin engelli bireylerin kullanımına göre projelendirildiği, Demiryolu 'Erişilebilir Ulaşım' çalışmaları ile 1 milyon 142 bin 142 engelli yolcu seyahat ettiği kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan çalışmaları aktardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 2021'de yürürlüğe giren Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile her yerde, herkes için ve her zaman ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması ve tüm yeni ulaşım girişimlerinin tamamen erişilebilir hale getirilmesi doğrultusunda çalışıldığı ifade edildi.

YOLCU DOSTU HAVALİMANI PROJESİ

Bakanlık, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşımda erişilebilirlik ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunulduğunu belirtti. Bu kapsamda, her noktaya ulaşımın sağlanmasının yanı sıra her bireye ulaşmak amacıyla Erişilebilir Hizmet Ağı oluşturma çalışmaları yapıyor.

Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini ve etkinliğini artıran İstanbul Havalimanı aynı zamanda Erişebilirlik Hizmetleri ile de öne çıkıyor. İstanbul Havalimanında bulunan çok özel misafir odasında istairport.com web sitesinden başvuru yaparak Çok Özel Misafir Kartı alan Demans, Cerebral Palsi, Otizm ve Down Sendromlu yolcular; uçuş kapıları bölgesinde bulunan Çok Özel Misafir odalarında sakin bir zaman geçirebiliyor ve İGA Buggy araçlarından bir refakatçileriyle beraber ücretsiz faydalanabiliyor.

DEMİRYOLU ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM ÇALIŞMALARI İLE 1 MİLYON 142 BİN 142 ENGELLİ YOLCU SEYAHAT ETTİ

YHT ve ana hat trenlerinde 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 142 bin 142 kişi engelli yolcu seyahat etti. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, işlettiği yüksek hızlı, anahat ve konvansiyonel trenlere bilet satışının yapıldığı bilet satış sistemini yenileyerek, engelli vatandaşların seyahatlerinin her aşamasında destekleyici uygulamaları hayata geçirdi.

TCDD tarafından demir yolu taşımacılığında yatırımlar devam ederken yüksek hızlı trenler (YHT) ve diğer ana hat trenlerinde toplam 275 tekerlekli sandalye alanı oluşturuldu. Ana hat ve bölgesel trenler için 43 seyyar rampa yaptırılarak, kullanılmaya başlandı. YHT'ler için 20 rampa alımı ve dağıtımı yapıldı.

Temin çalışmaları devam eden Millî Tren Projesi ve yeni imal edilecek araçlar engelli yolcuların erişimine uygun olarak projelendirildi.

e-DEVLETTEN ENGEL KALDIRAN HİZMETLER

e-Devlet'te Engel Yok projesi kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi projesi bünyesinde işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanları ile görüntülü olarak destek sağlanabiliyor. e-Devlet Kapısı kullanıcısı işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilmeleri için, e-Devlet Kapısı Engelsiz İletişim Merkezi hayata geçirildi.

ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİMİNİ ENGELLEYENLERE; 306 BİN 457 CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaldırım ve otoparklarda hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimini engelleyen işgallere ilişkin yapılan denetimlerin arttırıldığı belirtildi. Bu kapsamda engelli otoparkı ve kaldırım işgalleri illerde yetkili kurumlar tarafından denetleniyor. 2022 Nisan ile 2023 Ekim döneminde bu konuda 1 milyon 253 bin 295 denetim yapılmış olup; 306 bin 457 adet cezai işlem uygulandığı belirtildi.