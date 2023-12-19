Ulaşım ve altyapıda 30 yıl planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığın 2024 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmasında, ulaşım ve haberleşmede 21 yılda 198 milyar dolar yatırım yaptıklarını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarının önümüzdeki 30 yıl için planlanarak 197 milyar dolar ilave yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, 2023 yılında yatırım bedeli 230,4 milyar lira olan 57 projeyi tamamladıklarını, 2024 yılı için ise, 661 milyar lira olan bütçe teklifinin 348 milyar lirasını yatırımlara ayırdıklarını söyledi.

SON 21 YILDA 198 MİLYAR DOLAR YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK

Bakan Uraloğlu, son 21 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında büyük ve önemli projeler ile ilklere imza atıldığını belirterek, "Son 21 yılda 198 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Uluslararası döviz emtia fiyatlarını dikkate aldığımızda, Bakanlık yatırımlarımızın bugünkü varlık değeri toplam 250 milyar dolar. Bu durum, doğru zamanda doğru finansman yöntemleriyle verdiğimiz yatırım kararlarının ülkemize ne derece katkı sağladığının bir örneği. Bu yatırımlarımızın, 42 milyar dolarlık bölümü Kamu Özel İş-birliği projeleri kapsamında yapılmıştır" dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPIDA 197 MİLYAR DOLAR İLAVE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Ülke sathında 2 bin 751 projede görev alan toplam 223 bin kişiyle, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Hayata geçirilen yatırımlar ile; trafik güvenliğine katkı sağlayarak, vatandaşların ulaşım taleplerini en üst düzeyde karşılama gayreti içindeyiz. Bu kapsamda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını önümüzdeki 30 yıl için planladık. Toplam 197 milyar dolar tutarında ilave yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ULAŞIM VE ALTYAPIDA HİZMET FIRTINASI

Bakanlık bünyesinde yer alan 5 ana sektör özeline ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

Mevcut 439 kilometre olan iltisak hattı uzunluğunu 2028 yılına kadar 663 kilometreye çıkartacağız. 2053 hedeflerimiz kapsamında, demiryolu ve haberleşme sektörlerine ağırlık vererek yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Karayollarında; 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 722 kilometreye, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 283 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 725 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise 765 kilometreye,

Demiryollarında; 10 bin 948 kilometre olan ağımızı 13 bin 919 kilometreye, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye, ülkemizi hızlı trenle buluşturarak Hızlı Tren Ağımızı 2 bin 251 kilometreye,

Havayollarında; 26 olan aktif havalimanı sayısını 57ye, 55 milyon olan havayolu terminal kapasitesini 337 milyona, 60 olan toplam yurtdışı uçuş noktasını 343'e, 150 olan uçak sayısını 658e,

Denizcilikte; 152 olan uluslararası liman sayısını 190a 190 milyon ton/yıl olan yük elleçlemesini 543 milyon ton/yıla 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini 25 bin 38e, 37 olan tersane sayısını 85e, 8,9 milyon detveytton olan Türk sahipli filo büyüklüğünü 45,7 milyon detveyttona,

Haberleşmede; 23 milyon olan mobil abone sayısını 91 milyonun üzerine, nerdeyse sıfırdan geniş bant abone sayısını 93 milyona, 81 bin 304 kilometre olan fiber hat uzunluğunu 536 bin kilometreye çıkartarak ülkemizi kalkındırdık, milletimizin hayatını kolaylaştırdık. Yatırımlarımızla başta can ve mal güvenliği olmak üzere birçok alanda insanımızın yaşam kalitesini arttırdık.

Bakanlık olarak, iklim krizinin ülkeye ve dünyaya verdiği olumsuz etkileri önemsediklerini ifade eden Uraloğlu, Gerçekleştirdiğimiz projelerin çevreye olan olumlu etkisini tespit etmek için emisyon azalımını hesaplıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mega projeler ile yaklaşık 25 milyon ton karbondioksit emisyonunda azalıma bağlı olarak toplam 204 milyon dolar fayda sağladık açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 351 ARTTI

Yerli ve Milli Elektrikli araç TOGG'un yollarda olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, sadece son 6 ay içerisinde ülkemizdeki elektrikli araç sayısı yüzde 351 ve elektrikli araç şarj soketi sayısı yüzde 289 oranında arttığını, bu artışın ivmelenerek devam edeceğini öngördüklerini söyledi.