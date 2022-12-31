Ukraynalı çocuklar yeni Yılı Türkiye’de karşıladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’de Çocuk Evleri Sitesi’nde korunma altında bulunan Ukraynalı çocukların yeni yılını kutladıANKARA (İGFA) - Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye getirilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma ve bakım hizmeti sunulan Ukraynalı refakatsiz çocuklar yeni yılı sıcak yuvalarında karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni yıl dolayısıyla Ankara Eryaman Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çoğunluğu 0-6 yaş grubundan 34’ü refakatsiz çocuk, 25’i bakım personeli ve 11’i bakım personelinin çocuklarından oluşan Ukraynalı savaş mağdurlarını ziyaret etti.

Savaştan habersiz, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta farklı bir coğrafyada hayata tutunmaya çalışan çocuklara sarılıp öpen Bakan Yanık, oyuncaklar hediye etti. Oyuncakları alan çocukların neşesini paylaşan Bakan Yanık, onlarla pasta kesti. Yaşça büyük çocukların Türkçe dil eğitimi gördüğü sınıfı da ziyaret eden Bakan Yanık, onlara da hediyeler dağıttı. Çocuklar öğrendikleri Türkçe kelimelerle Bakan Yanık’a karşılık vererek, teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Çocuklarla bir araya gelmek her zaman çok keyifli. Hem Türk çocuklarımızla hem Ukraynalı misafirlerimizle bir araya gelmekten çok hoşlanıyoruz. Sayın Hanımefendi’nin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın eşi Hanımefendi’nin karşılıklı görüşmeleri neticesinde özellikle Ukrayna’daki devlet korumasındaki çocukların ülkemize getirilerek yerleştirilmesi söz konusu oldu. İhtiyaçlarını, uyum süreçlerini, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi çocuklar alıştılar, gayet mutlular. Ukrayna’dan gelen, onlara refakat eden bakıcılarıyla da çok yakından görüşüyoruz. Keyifleri yerinde. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz.”

Eryaman Çocuk Evleri Sitesi’nde 0-18 yaş grubu çocukların bulunduğunu ve hepsinin durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, “Her birisinin kendi yaş ve eğitim ihtiyacına uygun şekilde o şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Küçükler için uyum ve oyun süreçleri, uyku, beslenme ve sağlık takipleri, büyükler, ergenlik döneminde olan çocuklarımız için de Türkçe öğrenme, uyum sağlama, eğitimlerinin yarım kalmaması, devam ettirilmesi sürecini takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.