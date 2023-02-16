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Ukrayna'ya giden kargo gemisi Yeniköy açıklarında arızalandı
GÜNDEM 16.02.2023, 11:47
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan ve Yeniköy açıklarında makine arızası yapan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Büyükdere limanına demirletildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan genel kargo gemisi Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, makine arızası yapan 113 metre boyundaki SK Friendship adlı kargı gemisini, İGTH Merkezi Koordinasyonu'nda kılavuz kaptan, Kurtarma-5 ve 8 römorkörleri ile KEGM-5 botu refaketinde Büyükdere sahiline demirletti.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1626108122895986689
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