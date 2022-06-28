Ukrayna'ya Baykar'dan 3 SİHA hibesi

Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti.ANKARA (İGFA) - Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı adıyla düzenledikleri bağış kampanyasının kısa sürede başarıyla tamamlanması Baykar'ı etkiledi.

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ettiklerini duyurdu. Şirket, toplanan bağışın Ukrayna halkının faydasına kullanılmasını istedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şirketin yaptığı yazılı açıklamayı alıntılayarak, "Bu savaş kesinlikle diğerleri gibi bir gün bitecek. Bir an önce adil bir sonuca varılması için dua ediyoruz. Allah acı çeken Ukrayna halkının yaralarına şifa versin" ifadelerine Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olduğunun mesajını iki ülke bayraklarını iliştirerek verdi.

https://twitter.com/Selcuk/status/1541493886777950208