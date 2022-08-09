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Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı

GÜNDEM 09.08.2022, 08:31
Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de imzalanan Tahıl Anlaşması'na ilişkin yaşanan hareketlilikle ilgili gelişmeleri paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk'tan Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk'tan İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.

Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

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