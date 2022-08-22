Ukrayna'dan 22 günde 721 bin 449 ton tahıl sevkiyatı

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ağustos’tan bu yana Ukrayna limanlarından tahıl sekviyatı yapıldığını belirterek, Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarının 721 bin 449 ton olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan; Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Biz komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin sınırlarına, hudutlarına, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız." dedi. Bakan Akar, terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla, başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Tahıl Koridoru anlaşması hakkında da bilgi veren Bakan Hulusi Akar, hafta sonu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, faaliyetlerin aksamadan yürütüldüğünü söyledi.

Akar, “Herhangi bir şekilde bunun durmaması ve yavaşlamaması için olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.