Uğur Mumcu Karabağlar'da anıldı

Karabağlar Belediyesi, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'yu vefatının 31. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, 31 yıl önce bombalı suikast sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'yu özlemle ve saygıyla andı.

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Başkan Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Bektaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve bürokratlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Selvitopu, halkının çıkarlarını savunmak için gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen Mumcu'yu özlemle, minnetle ve saygıyla andıklarını söyledi. Yolsuzluklara, hukuksuzluklara, adaletsizliğe karşı çıkan, emperyalizme kalemiyle direnen Mumcu'nun birilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu nedenle o çevreler, Mumcu ve bir çok aydınımızı profesyonelce katlettiler. Bizler onların savunduğu değerleri hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Uğur Mumcu'nun neden katledildiğini gelecek kuşaklara anlatmak boynumuzun borcu olacak. Asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” dedi.

Mumcu'nun 84 milyonun yüreğinde yaşamaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Bu ülkenin kurtuluşunun tek yolu, birlik ve beraberlik içinde haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, soyguna karşı durmaktan geçiyor. Bizler de hangi görevde olursak olalım, bunlara karşı durmaya devam edeceğiz. Durdukça da Uğur Mumcu mezarında rahat uyuyacak” diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Bektaş da, karanlığın üzerine cesurca giden Mumcu'yu anarak konuşmasına başladı. Bektaş, “Keşke bu anıt dikilmeseydi. Keşke eşi ve çocukları bu acıyı yaşamasaydı. 24 Ocak 1993'teki o bomba yürekleri yaktı, hepimizi yasa boğdu. Uğur Mumcu bugün bile yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar Mumcu anısına açılan deftere düşüncelerini yazdılar ve anıtına kırmızı karanfiller bıraktılar.

“UNUTMA BİZİ” YKSM'DE

Karabağlar Belediyesi Mumcu'yu “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında düzenlediği tiyatro oyunuyla da anacak. 25 Ocak Perşembe günü Tiyatro Sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, “Unutma Bizi” oyunuyla seyirci karşısında olacak. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) sahnelenecek oyun saat 20.00'de başlayacak.