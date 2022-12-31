Uğur İbrahim Altay Konyalı gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Çalışan Gençlik Meclisi’nin Kapu Camii Buluşmalarında gençlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyeleriyle sabah namazında bir araya geldi.

Konya Çalışan Gençlik Meclisi’nin Cumartesi günleri düzenlediği Kapu Camii Buluşmalarına katılan Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışında istişare ve birlikte yönetme gayretinin ön planda olduğuna dikkat çekti. Başkan Altay, “2022’nin son günü sabah namazında Çalışan Gençlik Meclisimiz ile Kapu Camimizde buluştuk.Konya Çalışan Gençlik Meclisi üyelerimize şehre katkıları nedeniyle teşekkür ederim.” dedi.

Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ile çok sayıda genç katıldı.