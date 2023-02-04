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Uğur İbrahim Altay Konya İHL mezunlarıyla buluştu

GÜNDEM 04.02.2023, 14:19
Uğur İbrahim Altay Konya İHL mezunlarıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4. Uluslararası İmam Hatip Mezunları Buluşması’nda 70 farklı ülkeden öğrencilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin katkılarıyla Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Konya’da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Hatip Mezunları Buluşması’na katıldı.

Endonezya, Ukrayna, Etiyopya, İran, Mısır, Yemen, Tanzanya, Afganistan, Burundi, Arakan, Burkina Faso, Demokratik Kongo, Kamerun gibi 70 farklı ülkeden öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyadaki sorunların Müslümanlar arasında ümmet bilincinin kazanılmasıyla çözüleceğine işaret etti. Başkan Altay, “Biz ümmet olmayı başardığımızda zaten ortada bir sorun kalmayacağı aşikar. Bugün bu salonda bir araya geldiğimiz gibi dünyanın her yerinde meselelerimizi konuşmayı başarabildiğimizde, bir arada olmayı başarabildiğimizde ve sesimizi çıkarmayı başarabildiğimizde zaten ortada büyük bir sorun kalmayacaktır. Uluslararası İmam Hatiplerimizin böyle bir misyonunun olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizin bir arada olmanızdan, bir dernek çatısı altında birlikte hareket ediyor olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyorum.” dedi.

“BİR ARAYA GELMELİYİZ, KAYNAŞMALIYIZ VE BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Hazreti Mevlana’nın diyarında, Selçuklu’nun Darü’l Mülkü’nde farklı ülkelerden gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Altay, “Hepiniz ülkelerinizden uzak coğrafyalardan ülkemize bir ulvi amaç için geldiniz. İlim tahsili için buradasınız. Ve sonrasında da hayatınıza, ülkemizde devam ediyorsunuz. Ama asıl amacın burada edindiğiniz birikimleri ülkelerinize giderek yaşatmak olduğunu asla unutmamak lazım arkadaşlar. Bu eğitimin temel mantığı da bu aslında. Burada bir araya gelmeliyiz, kaynaşmalıyız; ülkelerimize gittiğimizde de bu birlik, beraberlik ve iletişime, birlikte hareket etme vasfına, burada kazandıklarımıza devam etmek zorundayız. Bir arada olmanızı çok önemsiyor ve sizleri burada misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’mizin çok emeği var. Ben değerli başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU EĞİTİMİN TEMEL MANTIĞI BİLGİ PAYLAŞIMI”

Bilgi paylaşımının önemine dikkat çeken Başkan Altay, “Bir aradayız ve birikimlerimizi paylaşmayı arzu ediyoruz. Çünkü birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyimiz var. Ama en önemlisi, birbirimizden öğreneceğimiz konu; ümmet bilinci ve Müslümanların meselelerinde birlikte hareket edebilmek... Dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa hep birlikte ses çıkarabilmemiz, ülke coğrafyalarımızdaki sorunları halledebilmek ve en önemlisi de gittiğimizde ülkelerimizin gelişmesine, ülkelerimizin ekonomisine, siyasetine, ticaretine katkı sağlamak. Bunu Türkiye’yi unutmadan yapmak. Ben gönül bağınızın bizlerle olduğunu biliyorum. Ama sadece bizlerle olmanız yetmez. Kendi içinize de bu gönül bağının artarak devam etmesi lazım. Bir Sudanlı kardeşimizin Bangladeşliyle, bir Çadlı kardeşimizin Bosna Hersekli kardeşimizle mutlaka gönül bağı kurması lazım. Ben bu işi bunun için önemsiyorum.” cümlelerine yer verdi.

Başkan Altay, Uluslararası İmam Hatiplerin açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a bu vizyonu kazandırdığı için teşekkür etti.

Buluşmaya Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cahit Tekin ve Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Muhammed Hasan Kabir de katıldı.

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