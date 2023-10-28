Uğur İbrahim Altay'dan 100'üncü yıl mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, onca asırlık devlet geçmişi olan milletimizin tarih içerisindeki büyük yükselişinin 100 yıl önce Cumhuriyet ile taçlandığını belirtti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Bağımsızlığımızın nişanesi, yeniden dirilişimizin ve yükselişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kavuşmanın gururunu yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz.

Onca asırlık devlet geçmişi olan aziz milletimizin, tarih içerisindeki büyük yükselişi, nice zaferlerin ardından 100 yıl önce Cumhuriyet ile taçlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan İstiklâl Harbi, Türk milletinin hiçbir surette esaret altına alınamayacağını, bütün dünyaya en açık şekilde göstermiştir.

Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi; milletimizin azim ve kararlılığıyla bütün Anadolu’ya yayılmış ve sonunda Cumhuriyetin ilanıyla sönmemek üzere vatanımızı aydınlatmıştır.

Bizler, ecdadımızdan devraldığımız mirasla; Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını Türkiye’nin güçlü yarınlarına taşımak ve Türkiye Yüzyılı idealimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz.

Konya olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında; dünyanın en büyük yerel ve bölgesel yönetimler birliği olan Dünya Belediyeler Birliği’nin başkanlık görevini devraldık. Ülkemize bu güzel armağanı sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında daha da güçlendirerek, tüm dünyada barış, kardeşlik ve insaniyet gibi değerleri hâkim kılmanın, Konya’mızın vizyonunu sınırlar ötesine taşımanın çabasını vermeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman ecdadımızı saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”