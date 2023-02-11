UEDAŞ Arama Kurtarma 'can' kurtardı!

UEDAŞ Arama Kurtarma ekibi, Hatay’da depremden 89 saat sonra babayla oğlunu enkazdan kurtardı.BURSA (İGFA) - 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Toplamda büyük 10 ilde yıkıma neden olan sarsıntı sonrasında binlerce bina yerle bir oldu. İlk andan itibaren tüm STK’lar seferberlik ilan etti.

UEDAŞ Arama Kurtarma Takımı da deprem anından itibaren harekete geçti. Bursa’dan yardım malzemeleri ile birlikte gerekli ekipmanları toplayan UEDAŞ Arama Kurtarma Takımı depremde büyük yara alan Hatay’a geçti. Çalışmalarını tam gaz sürdüren ekip yoğun mesai harcarken, büyük bir mucizeye de imza attı. UEDAŞ Arama Kurtarma Takımı, depremden 89 saat sonra baba ile oğlunu enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı. Büyük mutluluk yaşayan ekip, sevinç gözyaşı döktü.