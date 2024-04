Ücretsiz dağıtılan kitaplardan 167,7 milyon geri dönüşüm

Millî Eğitim Bakanlığı'nca 'Sıfır Atık' projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla son 5 yılda 66 bin 400 ton atık kâğıt toplandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, sıfır atık uygulamaları kapsamında her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda ise gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kâğıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla millî ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.

2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda toplam 66 bin 416 ton atık kâğıt toplandı.

Geri dönüşüme kazandırılan atık kâğıtlardan ise toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.

Yapılan çalışmayla, 2018- 2023 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellenirken, 4 milyon 650 bin metrekare alanın ise tahrip edilmesi önlendi.

Daha yeşil, daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak için yapılan bu proje tüm resmi okul ve kurumlarda yürütülmeye devam edeceği öğrenildi.