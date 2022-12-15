Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

TÜİK, Ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Yıllık ve aylık bazda ücretli çalışan sayıları arttı.ANKARA (İGFA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi iken, 2022 yılı Ekim ayında 14 milyon 883 bin 717 kişi oldu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,0 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Ekim ayında ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı şöyle gerçekleşti: