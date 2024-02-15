Ücretli çalışan sayısı artışta... İnşaat sektöründe sayı yıllık yüzde 10,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Yıllık bazda inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 10,1 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 1,7 arttığını kaydetti.
TÜİK, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayılarında 2023 yılının son ayına ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarken, ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 800 bin 999 kişi iken, 2023 yılı Aralık ayında 15 milyon 57 bin 373 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,0 arttı.
Bu arada ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.
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