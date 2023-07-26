Üçlü görüşme basına kapalı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştüANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin bilgi paylaşılmazken, sadece fotoğraf paylaşımı yapıldı.