UCLG-MEWA üyesi 55 belediye Gebze’de toplanıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın Yönetim Kurulu’na ev sahipliği yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - UCLG – MEWA 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla 23-24 Kasım tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İklim Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ulusal ve uluslararası UCLG – MEWA üyesi 55 belediye ve belediye başkanının katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek.

Kapalı oturum divan toplantılarının yanı sıra; açık oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerle 2 gün boyunca sürecek toplantıda; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, akıllı şehircilik ve küreselleşmede yerel yönetimlerin yeri konuları ele alınacak.

KÜRESEL GELİŞMELER VE GEBZE

Gebze Bilişim Vadisi Eren Bülbül Salonunda açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıya ev sahipliği yapacak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek Küresel Dünya Sisteminde Yerel Yönetimler oturumuna konuşmacı olarak katılacak.

Büyükgöz oturumda; iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sıfır atık, akıllı şehir ve gelecek için şehir plancılığı gibi küresel gelişmelerin Gebze’de nasıl hayat bulduğunu dünyanın dört bir yanından gelen belediye başkanlarıyla paylaşacak.