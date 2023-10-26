'UCLG Dünya Konseyi' Konya'da başladı... Konya UCLG bayrağını devralacak

Dünya genelinden 400’e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katılımıyla düzenlenen UCLG Dünya Konseyi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da başladı.KONYA (İGFA) - Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenen UCLG Dünya Konseyi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki UCLG Dünya Konseyi’nin ilk günü CEMR Bölge Teşkilatı toplantısıyla başladı. Ardından “Politika Tartışması: Kent Hakkı: Müştereklerin Geri Kazanılması”, “Politika Tartışması: Herkes İçin Fırsatlar: Finansman ve Ekonominin Yeniden Tanımlanması” toplantıları yapıldı.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Politika Tartışması: Kent Hakkı: Müştereklerin Geri Kazanılması” konulu oturuma katılarak yaptığı açılış konuşmasında 50 ülkeden gelen konuklara hitap etti.

Konya olarak UCLG Dünya Konseyi’ne ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “Yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan topluluğumuzun, burada hep birlikte, dünyayı değiştirmeye hazır olmasından ve pek çok zorlu duruma rağmen, bir hareket olarak birleşmiş olduğumuzu görmekten ayrıca mutluyum. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak amacıyla; politika önceliklerimizi yenilemek ve stratejimizi ilerletmek için kritik bir zamandayız. Ümit ediyorum ki bu konuda da oldukça güzel gelişmeler yaşayacağız” diye konuştu.

“KONYA, HİÇBİR ŞEHİRDE EŞİ BULUNMAYAN MANEVİ HAVAYA VE SICAKLIĞA SAHİP BİR ŞEHİRDİR”

Konya’daki hoşgörü, çeşitlilik ve birlikte yaşama ruhunun, şehrin dokusuna işlendiğini kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Bugün ve hafta boyu sürecek olan beraberlik ruhunu, sizlerin de yakından hissetmenizi temenni ediyorum. Dünya Konseyimiz başlarken sizleri şehrimizi tam olarak deneyimlemeye davet ediyorum. Eminim ki sizlerin de tecrübe edeceği gibi Konya, hiçbir şehirde eşi bulunmayan bir manevi havaya ve sıcaklığa sahip bir şehirdir. Şehrimizin geleneklerinin, canlılığının ve misafirperverliğinin üzerinizde etki bırakacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca hemen salon dışındaki otopark alanında; Türkiye’nin ilk seri üretim elektrikli otomobili Togg’u ve elektrikli yerli otobüsümüzü deneyimlemenizi tavsiye ediyorum.”

“UCLG’nin temsil ettiği küresel topluluk için; köprüler kurmanın, anlayışı geliştirmenin ve barışı teşvik etmenin öneminin farkındayız” diyen Başkan Altay, “Teşkilatımız ve şehrimiz, uyum ve kalkınmanın ancak diyalog ve iş birliğiyle sağlanabileceğinin farkında olarak, çeşitlilik ve farklılıkları her zaman önemsemektedir. Şehrimizin simgesi, büyük düşünür Mevlana Celâleddin Rumi; ‘Bir şeyleri ruhunuzla yaptığınızda, içinizde hareket eden bir nehir ve neşe hissedersiniz’ demiştir. Bu hafta tartışacağımız ve konuşacağımız tüm konuların kalpten geldiğine inanıyorum. Bu nedenle buradan elde edeceğimiz sonuçların, insanlığın ilerlemesine katkıda bulunacağına eminim” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Dünya Konseyi’nin ilk günü UCLG Mali Yönetim Komitesi, UCLG Tüzük Komitesi ve UCLG Avrasya Kurulu toplantıları da yapılacak.

BAŞKAN ALTAY UCLG BAŞKANLIĞINI RESMEN DEVRALACAK

Dünya genelinden 50 ülkeden 400’e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katıldığı UCLG Dünya Konseyi’nde 27 Ekim Cuma günü UCLG Yönetim Kurulu ve UCLG Dünya Konseyi toplantıları gerçekleştirilecek. Başkan Altay, Dünya Konseyi toplantısında UCLG Başkanlığını resmen devralacak.