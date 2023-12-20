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UCLG Başkanı Altay, yıllık istişarede

GÜNDEM 20.12.2023, 16:26
UCLG Başkanı Altay, yıllık istişarede

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG-MEWA’nın Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı.KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı.

İstanbul Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, çeşitli ülkelerden ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından temsilciler ile farklı kurumlarla iş birliklerini değerlendirdiklerini belirtti. Duman, yıllık istişare toplantısının amacının kurumsal öz değerlendirme yapmak ve üyelik ağının güçlendirilmesine dair stratejileri gözden geçirmek olduğunu söyledi.

“ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI OLDU”

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölge teşkilatının faaliyetlerinin değerlendirileceği, belediyelerin gelecek vizyonuna dair birçok konuda önemli kararların alınacağı ve şehirler nezdindeki tecrübelerin paylaşılacağı toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ekim ayında Konya’da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi’nde, UCLG Dünya Başkanlığı’nı devraldığını anımsatan Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu önemli vazifeyi üstlenmek bizim için, şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katıldığı Dünya Konseyi’mizde, hem teşkilatımızın geleceği adına önemli kararlar aldık hem de birçok önemli meseleyi tartıştık. Özellikle Filistin konusundaki duruşumuzu ve yine birçok uluslararası meseledeki tavrımızı, tüm dünyaya açıkça ifade ettik” diye konuştu.

“MEWA BÖLGESİNİN EN BÜYÜK SORUNU İSRAİL SORUNDUR”

Konuşmasında, MEWA bölgesinin en büyük sorununun İsrail sorunu olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Gazze şehri UCLG-MEWA üyesidir ve dünyanın gözleri önünde İsrail’deki mevcut iktidarın devlet terörü olarak nitelenen eylemleri neticesinde bombalarla adeta yerle bir edilmiştir. Gazze’de; çocuk, yaşlı, kadın demeden insanlar soykırıma tabi tutulmuş; sağ kalanlar da doğdukları ve büyüdükleri topraklardan zorla tehcire mecbur bırakılmıştır. Bu durumu dünyanın bu şekilde kabullenmesi beklenmektedir. Yaşanan bu soykırım; çok nadir görülen zalimce ve alçakça hadiselerden birisi olarak insanlık tarihinin kara sayfalarında yerini almıştır. MEWA bölgesi olarak, Gazze başta olmak üzere Filistin’deki üyelerimizin hak ve hukukunu korumak, onlara destek vermek en asli görevimizdir. Filistin halkının yaşadığı acılar, vicdan sahibi her insanın ortak acısıdır. Ümit ediyorum ki; Allah’ın yardımıyla İsrail’in bu acımasız soykırımı ve Filistin halkının acıları bir an evvel son bulur. Dualarımız, desteğimiz, kalbimiz ve inancımız dün oluğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındadır.”

Başkan Altay, UCLG Dünya Başkanı olarak katıldığı tüm uluslararası toplantılarda; yerel yönetimlerin küresel etkisini, yerel diplomasinin gücünü, tüm dünya için adil ve çözüm odaklı yaklaşımları savunduğunu vurgulayarak, “Günümüz dünyasında yereldeki her bir değişim, küresel düzeyde büyük bir etki yaratabilmektedir. Bizler UCLG olarak bu inançla ve bu vizyonla çalışmaya devam ediyoruz. UCLG, dünya genelindeki bölge teşkilatlarıyla birlikte çok büyük bir mirasa ve güçlü bir etkiye sahiptir. UCLG Başkanlığı, Türkiye için olduğu kadar MEWA gibi bölgesel teşkilatlarımız için de oldukça kıymetli bir fırsattır. Bu durumu iyi değerlendirmeli ve bölgemizdeki sorunların Dünya Teşkilatı nezdinde dile getirilmesi ve çözümlerin bulunmasıyla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Ayrıca MEWA bölgesi olarak Dünya Teşkilatı’mızın politikalarının belirlenmesinde de bu fırsatı iyi değerlendirerek etkin bir rol almamız gerekiyor. Onun için bu toplantılar çok önemli. Değerli Genel Sekreterimize böyle güzel bir toplantı gerçekleştirdiği için tekrar teşekkür ediyorum. UCLG-MEWA, kuruluşundan bu yana çok önemli sorumluluklar üstlenmiş ve önemli kazanımlar elde etmiştir” dedi.

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