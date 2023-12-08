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UCLG Başkan Altay Çin’de dünya belediyelerine seslendi

GÜNDEM 08.12.2023, 10:59
UCLG Başkan Altay Çin’de dünya belediyelerine seslendi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çin’in Guangzhou şehrindeki Belediye Başkanları Küresel Forumu ve 6. Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödül Töreni’ne katılarak dünya belediyelerine hitap etti.KONYA (İGFA) - Çin’in Guangzhou şehrinde dünyanın birçok bölgesinden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin katıldığı forumda dünya belediyelerine hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Küresel Belediye Başkanları Forumunun; "Yüksek Kaliteli Kalkınma: Kentsel İnovasyon ve İş birliği" temasının başlatılan hareketin değerleri ve eylemleriyle bire bir örtüştüğünü söyledi.

Yerel ve bölgesel yönetimler olarak; bilimsel, teknolojik ve dijital yeniliklere yönelik, insan ve gezegen merkezli yaklaşımları teşvik etmek için ideal bir konumda olduklarının altını çizen Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bu nedenle küresel sorunların çözümleri, yerel bilgi birikimine dayanmalı ve toplumlarımızın ihtiyaç ve isteklerini karşılamalıdır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde, yönetişim ve mevzuat alanlarında önemli reformlara olan ihtiyacımız artacaktır. Özellikle, özel sektörle yeni iş birliklerinin kurulması ve yapay zeka odaklı yeni kamu platformlarının oluşturulması gündemlerimizin ana maddelerini oluşturacaktır. Dijital teknolojilerin artık bir meta olarak değil; herkesin ortak kullanımına açık kamusal envanterin bir parçası olarak görülmesini sağlamamız gerekmektedir. İhtiyacımız olan akıllı şehirler ve bölgeler, yalnızca güçlendirilmiş vatandaş katılımı ile mümkün olacaktır.”

“GUANGZHOU ÖDÜLLERİ TÜM ŞEHİRLERE İLHAM VERECEK”

Başkan Altay, UCLG olarak Metropolis bölge teşkilatı ile birlikte, başlangıcından bu yana Guangzhou Ödülü’nün bir parçası olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Bu ödülün paydaşlarından biri olmamızın nedeni, yenilikçi yerel yönetişime olan bağlılığımızdır. UCLG olarak bizler bu ödülün; kentsel inovasyonun önemine ilişkin farkındalığı arttıracak, tüm şehirlere ilham verecek nitelikte yenilikçi uygulamalar geliştirmemize olanak sağlayacak ve inovasyonu yerel düzeydeki kamu diplomasisinin temel dayanağı olarak konumlandıracak ruhuna her zaman inandık. Guangzhou Ödülü’nün yerel ve bölgesel yönetimlerin yenilikçi yönlerini teşvik etme ve ön plana çıkarmada kritik bir ödül olduğuna henüz ilk senesinde inanmıştık. Bu inancımızı halen korumaktayız. Bu ödül, yerel topluluklara hem teknolojik hem de sosyal bağlamda karşılıklı öğrenme ve tecrübe paylaşımı fırsatı sunmaktadır. Guangzhou Ödülü’nün; aşağıdan yukarıya yenilik yaratma ve bu yenilikleri yerel bir olgu olarak güvence altına alma konusuna büyük katkı sunacaktır. Bu buluşmanın dünyamız ve şehirlerimiz için en güzel sonuçları beraberinde getireceğine yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“HER PLATFORMDA ‘KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK’ ANLAYIŞIMIZI DÜNYAYA ANLATIYORUZ”

Forum sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Altay, şunları kaydetti: “Bu buluşmanın dünyamız ve şehirlerimiz için en güzel sonuçları beraberinde getireceğine yürekten inanıyorum. UCLG, Metropolis Teşkilatı ve Guangzhou Belediyesi ile birlikte her yıl düzenli olarak verdiğimiz Guangzhou Şehir Ödüllerinin 11.’sinin törenini gerçekleştirdik. Ödül alan belediyelerimize ödüllerini takdim ettik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak her platformda Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı, AK Parti belediyeciliğini ve Türkiye’nin görüşlerini dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Konya’yı her yerde temsil etme gayretimiz aralıksız devam ediyor.”

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Belediye Başkanları Küresel Forumu kapsamında Çin medyasına mülakat verdi. Başkan Altay, 6. Uluslararası Guangzhou Kentsel İnnovasyon Ödül Töreni’nde de Kolombiya’nın başkenti Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez’e de şehircilik alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı ödülünü takdim ederek ödül alan belediyeleri tebrik etti.

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