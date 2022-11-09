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Uçak trafiği 1,5 milyonu aştı

GÜNDEM 09.11.2022, 16:57
Uçak trafiği 1,5 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-Ekim döneminde uçak trafiğinin yüzde 30,6 artarak 1 milyon 590 bine ulaştığını bildirdi ve hizmet verilen yolcu sayısının da yüzde 45.7 artışla 155 milyon 885 bin olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü ile ilgili açıklama yaptı.

Son 20 yılda ulaştırmanın her modunda olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, atılan bu adımlarla birlikte Türkiyenin sektörde dünyanın öne çıkan ülkesi konumuna geldiğini kaydetti.

Yatırımlarda geleceğe odaklı, devlet aklıyla ve planlı hareket edilmesinin meyvesini aldıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bu yılın ekim ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 70 bin 36, dış hatlarda 70 bin 21e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam 177 bin 531 uçak trafiği oldu. Böylece, 2019 yılı Ekim ayı üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşıldı" dedi.

SALGIN ÖNCESİ YOLCU SAYISINA YAKLAŞTIK

Geçen ay Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 832 bin, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 995 bine yükseldiğini bildiren Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte hizmet verilen yolcu sayısının yüzde 14.1 artarak 17 milyon 877 bini aştığını duyurdu. 

"İstanbul Havalimanına Ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 547, dış hatlarda 28 bin 140 olmak üzere toplamda 37 bin 687ye ulaştı" diyen Bakan Karaismailoğlu, havalimanında iç hatlarda 1 milyon 368 bin, dış hatlarda 4 milyon 605 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 974 binden fazla yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Ocak-Ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 665 bin 583, dış hatlarda 603 bin 146 olduğunu belirterek, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 590 bin uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artış gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Havalimanlarımızda iç hatlarda 66 milyon 245 bin, dış hatlarda 89 milyon 288 bin yolcumuzu ağırladık. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik. Yolcu sayımız geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 45,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 662 bin 625 ton, dış hatlarda 2 milyon 726 bin ton olmak üzere toplamda 3 milyon 388 bin tona ulaştı değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA YOLCU TRAFİĞİ 46 MİLYONU AŞTI

Turizm merkezlerindeki havalimanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 10 aylık dönemde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 14 milyon 87 bin, dış hatlarda ise 32 milyon 25 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, "Toplam yolcu sayısı da 46 milyon 107 bine ulaştı. Antalya Havalimanında iç hatlarda 5 milyon 177 bin, dış hatlarda 23 milyon 618 bin olmak üzere toplamda 28 milyon 794 bin yolcumuza hizmet verdik. İzmir Adnan Menderes Havalimanında 8 milyon 526 bin, Muğla Dalaman Havalimanında 4 milyon 439 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 3 milyon 722 bin yolcumuza hizmet verdik. Gazipaşa Alanya Havalimanında ise 630 bin 334 yolcu trafiği gerçekleşti" diye konuştu.

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