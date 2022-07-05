Uçağa yüzde 200, otobüse yüzde 60 talep arttı

Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması seyahat severlerin bu tatil için popüler beldelere ya da memleketlerine gitme planlarını beraberinde getirdi. Uçak biletine talep yüzde 200, otobüs biletine talep yüzde 60 arttı.İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasıyla birlikte seyahat severler tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmek için seyahat planlarını yapmaya başladı.

Her tatil dönemi olduğu gibi bu tatil döneminde de seyahat verilerini açıklayan enuygun.com’un uçak bileti özelindeki verilerine göre 8-17 Temmuz aralığında en çok bilet alınan destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, İzmir, Adana, Bodrum olurken, en çok uçak bileti alınan yurt dışı destinasyonları ise Bakü, Belgrad, Frankfurt, Münih ve Roma oldu.

En popüler rotalar İstanbul-Antalya, İstanbul-Dalaman, İstanbul – Bodrum, İstanbul-Trabzon ve İstanbul-Adana olarak açıklandı. Uçak bileti alanların yüzde 38’i seyahat planları için 8 Temmuz Cuma Arife gününde, yüzde 28’i ise 9 Temmuz’da yani bayramın ilk gününde yola çıkacak. Dönüş için ise yüzde 29’u bayramın son gününü yani 12 Temmuz’u, yüzde 23’ü ise 17 Temmuz’u tercih edecek. Kurban Bayramı tatili için satılan en pahalı bilet İstanbul-Londra rotasında 1 yolcu için 12.494 TL olurken en ucuz uçak bileti ise Adana – İzmir rotasında 1 yolcu için 689 TL oldu.

OTOBÜS BİLETİ ÖZELİNDE EN POPÜLER ROTA ANKARA-İZMİR

Otobüs bileti verilerine göre 8 Temmuz-17 Temmuz arasında en çok bilet alınan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana olurken en popüler rotalar ise Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul- Adana ve Ankara-Antalya olarak sıralandı. Bayram için ödenen en yüksek otobüs bileti tutarı Van-İstanbul arasında 1 yolcu için 750 TL, en düşük tutar ise Kayseri-Nevşehir arasında 1 yolcu için 50 TL oldu.

Otobüsle seyahat etmeyi tercih eden yolcuların yüzde 64’ü tek başına seyahat edecek.

EN ÇOK OTEL REZERVASYONU YAPTIRILAN ŞEHİR DE ANTALYA

Aynı dönemde otel rezervasyonu yaptıran kişilerin tercih ettiği şehirler sırasıyla Antalya, İstanbul, Balıkesir, Muğla ve İzmir olurken, tatilcilerin %75’i 4 gecelik bir rezervasyon yaptırdı. Yapılan en yüksek tutardaki otel rezervasyonu Alanya için 5 kişi 4 gece 26.696 TL, minimum tutardaki rezervasyon ise Karabük için 2 kişi 4 gece 1.078 TL olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK ARAÇ KİRALAMA ÜCRETİ 1 GÜNLÜK 515 TL

Araç kiralama rezervasyonlarına göre kullanıcıların yüzde 35’i 5 günden daha kısa süreliğine araç kiraladı.

En çok araç kiralanan ilk 5 lokasyon sırasıyla Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Dalaman Havalimanı iken, en çok kiralanan 5 araç modeli Egea, Clio, i20, C Elysee ve Clio Hb oldu. Bu dönemde araç kiralama için ödenen en düşük ücret 1 günlük araç kiralama hizmeti için 515 TL oldu.