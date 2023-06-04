Uçabilen en büyük kuş takın takipte!

Türkiye'de nesli kritik tehlike altında bulunan uçabilen en büyük kuşlardan biri olan toy kuşu verici takılarak tekrar doğaya bırakıldı.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğada güçsüz halde bulunan toy kuşuNU Afyonkarahisar Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon süreci ardından Genel Müdürlük uzmanlarınca verici takarak yeniden doğaya bıraktı.

Ülkede nesli kritik tehlike altında bulunan uçabilen en büyük kuşlardan olan toy kuşu, ıydu vericili izleme cihazıyla takibi sağlandı.

Tarım zararlılarıyla beslenen çiftçi dostu olan toy kuşu, yaklaşık 18 kiloya kadar ulaşabilen koruma altındaki kuş türlerinden biri olarak dikkati çekiyor.