Üç üniversiteye rektör ataması

3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı aynı atama karararında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un da ataması gerçekleştirildi.

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