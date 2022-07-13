Üç Kuruş'a 1 milyon
Pop müziğin genç temsilcilerinden Özhan 'Üç Kuruş' adlı şarkısıyla büyük beğeni topluyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı ve sevilen şarkıcılardan Özhan müzığe ara verdikten sonra ilk eserini çıkarttı ve eserinin adına 'Üç Kuruş' adını verdi.'Üç Kuruş' adlı eserin Aranjesi Umut sayıt ,Mix ve Mastering'ini Özgür Yurtoğlu yaptı.
Şarkı çıkar çıkmaz inanılmaz bir yükseliş yaparak 10 gün gibi bir zamanda 1 milyon izlenmeye ulaştı.Özhan gazetecilere yaptığı açıklamada "Hız kesmeden yeni projelerimize devam ediyoruz. En yakın zamanda 1 çok eserimiz daha çıkıcak.Bu yıl bitmeden 3 yeni eserimiz daha sevenlerimizle buluşucak.1 milyona ulaşan şarkısının için izlenmesi ve paylaşılmasına istinaden yaptığı açıklamada Şarkıma nazar değmesin sevenlerim şarkımı daha çok paylaşsın ve izlesin" dedi. https://www.youtube.com/watch?v=G35YdpocLvw
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