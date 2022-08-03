Üç İHA daha 'Hava' envanterinde

Üç Akıncı İHA Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA'nın, 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini açıkladı.

3 adet Akıncı İHA Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan paylaşımında, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA’mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1554818465034289152