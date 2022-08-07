Üç gemide daha denetimler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı için İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gelen üç gemide denetimler tamamlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatlarının takibinin sürdüğü Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rojen, Polarnet ve Osprey S isimli 3 geminin daha denetimlerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Müşterek Koordinasyon Merkezi, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/Kocaeli'ye gidecek Polarnet isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1556250780637827072
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