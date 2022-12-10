Son Dakika

Üç bakanlığın daha bütçesi TBMM'de kabul edildi

GÜNDEM 10.12.2022, 01:44
Üç bakanlığın daha bütçesi TBMM'de kabul edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe maratonunda üç bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da bütçe üzerindeki konuşmaları sonrasında soru-cevap kısmında bakanlar, soruları yanıtladı.

YAP-İŞLET-DEVRET ELEŞTİRİLERİNE KARAİSMAİLOĞLU YANITLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projelerine ilişkin eleştirilere değinerek "Yap-işlet-devret projeleri fizibilitesi uygun projelerde, tamamen yatırım maliyetinin işletme süresi içerisinde geri dönüşü için uygulanan bir finansal modeldir. Yani burada, Kuzey Marmara Otoyolu örneğinden gidersek tam 8 milyar dolarlık bir proje. Bunu yapabilecek kabiliyette olan firmalar için bir ihale yapıyorsun, burada bir yarışma oluyor, birden fazla teklif geliyor. Bu sözleşmede bunların hepsi belli." diye konuştu

Bu model sayesinde Anadolu'da büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "29 bin kilometrelik bölünmüş yol... Bu, finansal modellerle bütçemize ilave gelirler getirerek oldu. Bunun da finansal modelinin bütün ayrıntıları belli. Bugün Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu geçişlerin yüzde 90'ı yapılamayacaktı. Siz istediğiniz kadar feribot koyun, buradan en fazla geçirebileceğiniz araç 10 bindi. 80 bin aracı nereden geçirecektiniz?" ifadelerini kullandı.

BAKAN KİRİŞCİ: BİR ÇOK KALEMDEN TARIMA KAYNAK SAĞLIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ülke genelinde 184 toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarı bulunduğunu belirterek Kahramanmaraş'ta Adatepe Barajı'nın 2013 yılında tamamlandığını anlattı. Kirişci, "Adatepe Sulaması birinci kısım 2023, ikinci kısımsa 2024 yılında tamamlanmış olacaktır." dedi.

Bakanlıkta KPSS sonuçlarına göre bu yıl 1800 sözleşmeli personel istihdam edildiğini kaydeden Kirişci, 1200 sözleşmeli personel alımı için de sürecin devam ettiğini söyledi.

Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre verilen desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olmaması gerektiğinin hükme bağlandığını ifade eden Vahit Kirişci, "Bütçeden tarıma ayrılan kaynak sadece nakit tarımsal destekler değildir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları, kredi sübvansiyonu, ihracat desteği, tarımsal sulama, toplulaştırma ve diğer yatırımlar gibi birçok kalemden tarıma kaynak sağlıyoruz. Türkiye, 2021-2023 döneminde çiftçilerimize gayrisafi yurt içi hasılaya göre tarıma ayrılan destek oranında her yıl yüzde 1'in üzerinde destek sağlamıştır." diye konuştu.

BAKAN AKAR FOTOĞRAFLARLA YALANLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "şehit olan Alevi askerin cenazesine katılım sağlanmadığı" iddiasını gösterdiği fotoğrafla yalanladı. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde dini, etnik, mezhepsel bir ayrım asla söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Kimyasal silah iddialarına ilişkin soruşturma açılması yönündeki söylemlere ilişkin Akar, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz." dedi.

Bazı milletvekillerinin "kimyasal silah" iddialarına ilişkin "önyargılı ve hüküm verici" söylemlerde bulunduğunu dile getiren Akar, "Her şeye rağmen, ne olur ne olmaz diye 24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemelerini, ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu elimizde." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 16 28
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4