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Üç 'Akıncı TİHA' daha 'Hava' envanterinde
GÜNDEM 24.08.2022, 14:17
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) teslim edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yeni bir envanter ile ilgili paylaşımda buundu.
Demir, paylaşımında, milli silahların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmeye devam edildiğini belirtti.
"Teslimatlarımıza devam ediyoruz" diyen Demir, "3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1562374784364707840
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