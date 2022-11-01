TZOB: Destekler sezon başında ilan edilmeli

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal desteklerin sezon sonunda değil, sezon başında ilan edilmesi gerektiğini öne sürdü. Gübre ve mazot desteğinin öne çekilmesinin önemli gelişme olduğunu kaydeden Bayraktar, "En önemli tarım politikası aracı olan tarımsal desteklemelerde önemli olan; kalem bazında destek miktarlarının ürün ekimi ve dikiminden önce ilan edilmesidir" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın “Ekim ayı üretici market fiyatları”, “Girdi fiyatları” ve “Tarımsal destekleme ödemeleri” konularında basın açıklaması yaptı.

Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253 ile maydanozda görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Maydanozdaki fiyat farkını yüzde 216 ile elma, yüzde 212,5 ile marul, yüzde 170 ile limon, yüzde 163,3 ile havuç, yüzde 159,2 ile salatalık takip etti.

Maydanoz 3,5 kat, elma 3,2 kat, marul 3,1 kat, limon 2,7 kat, havuç ve salatalık ise2,6 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

Üreticide 1 lira 64 kuruş olan maydanoz 5 lira 79 kuruşa, 4 lira 45 kuruş olan elma 14 lira 6 kuruşa, 4 lira 32 kuruş olan marul 13 lira 50 kuruşa, 8 lira 17 kuruş olan limon 22 lira 6 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havuç 11 lira 19 kuruşa, 6 lira 25 kuruş olan salatalık ise 16 lira 20 kuruşa markette satıldı.”

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, fiyat değişimlerinin sebepleri olarak; kuru incirde talepteki azalma fiyatların düşmesine neden olduğunu, kuru fasulye ve elma arzındaki artıştan dolayı fiyatlar gerilediğin, sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve yeşil fasulyede arzdaki azalmanın ürünlerin fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.

Bu arada TMO’nun çeltikte üretici fiyatlarını artırması pirinç fiyatlarına yansıdığını belirten Başkan Bayraktar, "Havuçta yüksek fiyat, ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerinin artmasından kaynaklandı. Nohut fiyatındaki yükselişte ise ihracat artışı etkili oldu. Yeşil soğan ve limon arzındaki düşüşlerfiyatlara artış olarak yansıdı" dedi.

Ayrıca desteklerin sezon sonunda değil, sezon başında ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Genel Başkan Bayraktar, "2021/2022 sezonu tarımsal destekleme ödemeleri 20 Ekim 2022 tarihinde yani sezon bitmeye yakın açıklandı. En önemli tarım politikası aracı olan tarımsal desteklemelerde önemli olan; kalem bazında destek miktarlarının ürün ekimi ve dikiminden önce ilan edilmesidir. Örneğin, 18 üründe 2021/2022 dönemi için açıklanan prim desteklerinde çay dışında artış olmadı. Bunu baz alan üreticilerimiz kalan 17 ürünün üretiminden uzaklaşacaktır.Bu ürünlerin birçoğuarz açığı verdiğimiz ürünlerdir. Bunların üretimlerinin ön plana çıkarılması ve üretim planlarına dahil edilmesi gerekiyor. Bunun gibi yem bitkilerine verilen desteğin de artırılmamasının hayvansal üretime sekte vurmasının ihtimal dahilinde olduğu göz ardı edilmemelidir. Doğrusu şudur ki, 2022/2023 üretim sezonuna başlayacağımız bugünlerde çiftçinin önünü görebilmesi açısından en azından kışlık ekimi yapılan ürünler için 2023 destekleri açıklanmalıdır" diye konuştu.

Bayraktar, gübre ve mazotta 2022 destek ödemelerinin öne çekilmesi önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.