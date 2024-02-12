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TYBB Genel Merkezi ve Edirne Şubesi’nden, Keşan Belediyesi’ne eleştiri

GÜNDEM 12.02.2024, 14:00
TYBB Genel Merkezi ve Edirne Şubesi’nden, Keşan Belediyesi’ne eleştiri

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ve yönetim kurulu ile Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ve yönetim kurulu yazılı bir açıklama yaparak  Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun  seçim öncesi hazırladığı 5 Yıllık Faliyet Kitapçığı’nın 286.sayfasında yer alan “Basın Vefa Ödülleri Sahiplerini Buldu” başlıklı bölümle ilgili görüşlerini dile getirdi.

EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ve yönetim kurulu ile Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ve yönetim kurulu Keşan Belediyesi'nin 5 Yıllık Faliyet Kitapçığı’nda yer alan “Basın Vefa Ödülleri Sahiplerini Buldu” başlıklı bölüme tepki gösterdi.

Karayün ve Demir, kitapçıkta bahse konu ödül töreninin Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi’nin teklifi ve Keşan Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleştirildiğini belirterek “Keşan Gazetecilik Vefa Ödül töreni 23 Ocak 2023 tarihinde Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi ve Keşan Belediyesi işbirliği gerçekleştirilmiştir. Geçtimiz günlerde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından hazırlanan ve dağıtımı devam eden Keşan Belediyesi’nin 5 yıllık faaliyetlerini içeren kitapta “Basın Vefa Ödülleri Sahiplerini Buldu” olarak verilen haberde Türkiye Yerel Basın Birliği ile Edirne Şubesi’nden bahsedilmemiş olduğunu üzüntü ile gözlemledik. Burada TYBB Edirne Şubesi’nden bahsedilmemiş olmasının ve bu etkinliğin Keşan Belediyesi etkiliğiymiş gibi lanse edilmeye çalışılmasını Türkiye Yerel Basın Birliği’ne ve Edirne Şubesi’ne bir saygısızlık ve umursamazlık olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun derneğimize bir özür borcu olduğunu düşünüyoruz.”

Yapılan açıklamada ayrıca 2 yıl önce Keşan’da vefat eden gazetecilerin isimlerinin yine cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi kararının belediye meclisinden geçtiği hatırlatılarak, bu kararda isimleri geçen Tevfik Işık, Ümmü Aktan, Cumhur Birsel ve Ferhat Ezerçe’nin isimlerinin verildiği sokak tabelalarının da henüz asılmadığı belirtilerek bu tabelaların en kısa sürede yerlerine asılmasının beklenildiği ve yine en son vefat eden gazeteci İrfan Tongo’nun isminin de bir sokağa verilmesi için yerel seçimlerin ardından Keşan Belediyesi’ne başvuruda bulunulacağı da açıklandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun geçtiğimiz aylarda bir yerel gazeteyi de eline alarak sallamasının ve bu gazeteyi hedef olarak göstermesinin de “Basın Emekçilerimizin Her Zaman Yanındayız” diyen bir belediye başkanına yakışıp yakışmadığını da kamuoyunun takdirine bırakılıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca Keşan Gazetecelik Vefa Ödülleri ile ilgili basın linkleri de paylaşıldı.

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