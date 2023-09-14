Tütünçiftlik'te 'temizlik' buluşması

16 Eylül 2023 Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Tütünçiftlik sahilinde kıyı ve deniz temizliği yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye, 16 Eylül 2023 Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında Tütünçiftlik sahilinde kıyı ve deniz temizliği yapacak.

16 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak etkinliğe kentte bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılarak destek verecek. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte 5 kategorideki çöpler (kağıt, plastik, metal, cam, izmarit) ayrıştırılarak toplanacak.

FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Let’s Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yelek, maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtılacak. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını toplayacak. Etkinlik kapsamında çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturulacak.

Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde 191 ülkede 60 milyondan fazla insanın çöp körlüğünü yenmesi ve farkındalık oluşturmasına katkı sağlayan Dünya Temizlik Günü her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi yapılıyor.

Etkinlik bu yıl 16 Eylül 2023 tarihinde 81 ilde ve onlarca noktada gerçekleştirilecek.