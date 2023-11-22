Tuşlu telefonlar yeniden vitrinde

Bir zamanlar teknolojinin gözdesi olan ancak akıllı telefonların yükselişiyle unutulmaya yüz tutan tuşlu telefonlar, beklenmedik bir geri dönüş yaşamaya başladı. Döviz kurlarındaki artış ve vergi yükleri, tuşlu telefonları cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.BALIKESİR (İGFA) - Akıllı telefonların karmaşık dünyasından uzak kalmak isteyenler, tuşlu telefonları tercih ederek basit ve kullanıcı dostu bir deneyim arayışına girdi.

Batarya ömrü, kullanım kolaylığı ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken tuşlu telefonlar, özellikle sosyal medyadan uzak durmak isteyenler tarafından rağbet görüyor.

Yurt dışına çıkanlar, askerler ve ikinci telefon hattı kullanmak isteyenler, tuşlu telefonları tercih ederek eski günlerin hatırasını canlandırıyor. İkinci el telefon satan iş yerlerinde, tuşlu telefonlar 300 ila bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

Tuşlu telefonların dayanıklı bataryaları, özellikle yaşlılar ve öğrenciler arasında popüler hale geliyor. İkinci el telefon satan iş yerlerinde tuşlu telefonları tamir ettirmek isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Bazıları eski tuşlu telefonlarını tamir ettirip kullanmayı tercih ederken, bazıları da satıp yenisiyle değiştirmek için tamir ve satış iş yerlerine başvuruyor.

Elektronik ticaret platformlarında tuşlu telefon satışı için açılan ilan sayıları da hızla artıyor. Marka, model ve arıza durumuna göre belirlenen fiyatlar 200 ila bin 500 lira arasında değişiyor. Bazı ilanlarda, telefonun şarj aletinin olmamasının fiyatı düşürdüğü belirtilirken, bazıları ise uzun süredir herhangi bir tamir işlemi görmemesi nedeniyle değerinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Son günlerde tuşlu telefon kullanıcılarının artmasıyla birlikte hurdası da değer kazanmaya başladı. Bazı iş yerleri, bozuk tuşlu telefonları satın alarak, parçalarını kullanmaya başlıyor. Çekmecelerde unutulan tuşlu telefonlarını satanlara, marka, model ve arıza durumuna göre 100 ila 500 lira arasında ödeme yapılıyor.

Balıkesirde telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerinin sahibi Arda Atmaca, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tuşlu telefonlar yeniden moda oldu. Özellikle öğrenciler, yaşlılar ve askerler tarafından tercih ediliyor. Kullanımının kolay olması ve uzun süreli batarya ömrü avantajlarıyla dikkat çekiyor. Eski telefonları tamir edip satıyoruz. Sıfır ürünler var ama eski telefonların kalitesi daha iyi. Her gün en az 10 kişi tuşlu telefon hakkında bilgi almak için geliyor. Satın alan çok fazla.” ifadelerini kullandı.