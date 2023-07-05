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TÜSÇAD'dan sağlıkta çalışanlara vefa

GÜNDEM 05.07.2023, 15:18
TÜSÇAD'dan sağlıkta çalışanlara vefa

TÜSÇAD’ın 1-7 Temmuz Sağlıkta Çalışanlar Haftası münasebetiyle düzenlediği “Sağlıkta Çalışanlara Vefa Gecesi” renkli görüntülere sahne olurken, Ekin Uzunlar’ın verdiği konser sağlıkta çalışanları coşturdu. Gecede konuşan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, sağlıkta şiddetin insanlık dışı olduğunu ve bir izahının olamayacağını vurguladı.BURSA (İGFA) -  Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) tarafından, 1-7 Temmuz Sağlıkta Çalışanlar Haftası münasebetiyle düzenlen “Sağlıkta Çalışanlara Vefa Gecesi” 4 Temmuz Salı günü, Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirildi.

Düzenlenen geceye Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kahraman Menteşe, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Şehit ve Gaziler Derneği Bursa Şube Başkan Vekili Sevim Gürkan, Artvin İl Derneği Başkanı Yusuf Ustahanlı, Bursa Hemofili Derneği Başkanı Özdemir Erdal ile sağlıkta çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

“1-7 TEMMUZ SAĞLIKTA ÇALIŞANLAR HAFTASI OLMALI”

Gecenin açılışında konuşan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği'nin sağlıkta çalışanların birlik ve beraberliğini sağlayan, ötekileştirmeden uzak, Türk bayrağının altında yaşamaktan rahatsız olmayan herkesi tek çatı altında toplayan, hemşiresinden doktoruna, sekreterinden güvenlik görevlisine, şoföründen ATT’sine, özelde çalışanından emeklisine kadar herkesi kucaklayan yegâne bir kuruluş olduğunu belirtti.

Pandemi savaşından zaferle çıkan tüm kahramanları yürekten kutlayan Altundal, "1-7 temmuz tarihlerinin “Sağlıkta Çalışanlar Haftası” olarak kutlanmasını teklif ediyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Covid-19 salgınında devletimizin bizlere sağlamış olduğu imkânlarla ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kazandığımız savaşın, bu haftayla taçlandırılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

“SAĞLIKTA ŞİDDET İNSANLIK DIŞIDIR VE İZAHI YOKTUR”

Sağlıkta çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Altundal, “İnsan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, salgında ve afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan sağlıkta çalışanlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamalarını, mobbingden, ötekileştirmeden uzak güzel bir gelecek diliyorum. Çözüme muhtaç bir konumuz daha var. Bu da sağlıkta çalışanlara şiddet... Biz canlara can, yaralara merhem olmaya çalışırken uygulanan şiddet insanlık dışıdır ve izahı yoktur. Hiçbir mazeret ve bahane sağlıkta çalışanlara şiddeti haklı gösteremez. Bu yüce mesleğin mensuplarına hepimizin gönül borcu vardır ve gönül borcumuzu alkışla, mobbingle, şiddetle değil, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz. Yaşanan şiddet olaylarına verilecek cezalar caydırıcı olmalı ve önleyici tedbirler artırılmalıdır" dedi.

“PANDEMİ ŞEHİTLERİMİZE VE TÜM ÇALIŞANLARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR”

Sağlıkta çalışanların, pandemi sürecinde 500'ün üzerinde görev şehidi verdiklerini hatırlatan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal sözlerini şöyle sürdürdü;

https://youtu.be/GrX_PB1dX3o

“Asrın felaketinde en üst düzeyde mücadelenin içinde bulunduğumuz hepimizin malumu. İnsanlığı ayakta ve hayatta tutabilmek uğruna şehit düşen sağlıkta çalışanlarımızı, sağlıklı bir gelecek için çalışırken ahirete intikal etmiş olan meslektaşlarımızı şükranla yâd ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece salgın ve afetlerde değil, sıkıntılı her durumda 24 saat görevinin başında olan tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, zor işlerinde kolaylıklar diliyorum".

Bu arada sosyal tesis meselemiz var, bu konuda üvey evlat olduğumuzu da söylemeden geçemeyeceğim” ifadeleriyle sağlıkta çalışanların sosyal tesis ihtiyacına dikkat çeken Altundal, “Önemsiz iş yapmadığımız, canla başla çalıştığımız, hiçbir görevden geri kalmadığımız, ilk nefesten son nefese kadar insanımızın yanında olduğumuz hepimizin bildiği bir gerçektir. Kamu kurumları arasında sosyal tesisi olmayan nadir kurumlardan bir tanesiyiz. Her ilde öğretmenevi, orduevi, polisevi gibi sosyal tesisler mevcutken sağlıkta çalışanlarımızın bu imkânlardan mahrum bırakılması bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bu konuda yetkiliklerimizden, özellikle de belediyelerimizden yer talebinde bulunmak istiyorum. Şayet bizlere yer temini sağlayabilirseniz bizler de dernek olarak tesisi yapmayı üstlenebilir ve birlikte bu camiaya en güzel eseri bırakabiliriz.” şeklinde konuştu.

MERSİN: SAĞLIKTA ÇALIŞANLARA VEFA BORCUMUZU BİR ÖMÜR ÖDEYEMEYİZ

Gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, “Hayatın sağlık üzerine inşa edilmiş bir armağan olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Anlık olarak ya da sürekli yaşadığımız bir hastalığın hayatımızın dengesini nasıl değiştirdiğine çoğu zaman şahit oluyoruz. İşte bu noktada sağlık çalışanlarımızın yardımı ve desteği bizler için tarifsiz bir değere ulaşıyor. Sağlık çalışanlarımızın yılmadan, yorulmadan ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiğini görüyor ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Onlara olan vefa borcumuzu bir ömür ödeyemeyiz. Hepsine minnettarız. Bundan dolayı sağlıkta çalışanları önemseyen her zaman onların yanında olan TÜSÇAD’a düzenledikleri bu programdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

SAĞLIKTA ÇALIŞANLARA DESTEĞE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmaların ardından protokol üyelerine, sağlıkta çalışanlara katkı ve desteklerinden dolayı TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal tarafından teşekkür plaketi verildi.

Pasta kesiminin ardından TÜSÇAD Folklor Ekibi’nin gösterisi, TÜSÇAD Tiyatro Ekibi’nin oyunları ve TÜSÇAD Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda sahne alan ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar, seslendirdiği şarkılarla sağlıkta çalışanlara muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.

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