TÜRSAB Trakya BTK Semadirek Adası’na Fam Trip düzenledi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Trakya Bölge Başkanlığı, İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu Turizm Ofisi işbirliğince Yunanistan’ın Samothraki adasına info gezisi düzenlendi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Yakın bölgedeki yeni destinasyonlar yaratmak, seyahat acentalarına yeni bir ürün sunmak ve ekonomik olarak yeni turlar düzenlemek amacıyla yapılan organizasyona TÜRSAB Trakya Bölge Başkanı Egemen Aydın, İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu Turizm Ataşesi Dimitra Bampali, TÜRSAB Trakya BTK Yönetim Kurulu üyesi Erdinç Nişikli, Bölge acentalarımızdan İsmail Yar, Turizm Dergi Yazarı Rana Korgül, Tempo Travel Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Senem Bal Ay ve influencer olarak Serkan Ennaç, Kubilay Sakarya ve Fulya Sezen katıldı.

Üç gün süren organizasyonda Samothraki adasının arkeolojik alanları, Büyük Tanrılar Tapınağı müzeleri, yürüyüş yolları, plajları(Pachia Ammos), şelaleleri (Gria Vathra) ve eski şehir merkezi Chora ziyaret edildi. Gastronomik olarak adada bulunanrestaurantlarda adaya özgü lezzetleri de deneyimleyen ekip özellikle deniz ürünleri ve adanın meşhur keçi etini çok beğendiklerini ifade ettiler. Şelaleleriyle ünlü adada dar patikalarda yürüyüşü ve therma bölgesindeki tamamen bakir ormanlarda doğa yürüyüşünü deneyimleyen ekip oksijeni bol olan bu bölgeyi oldukça beğendiler.

2 Gece 3 Gün süren organizasyondan sonra konuşan TÜRSAB Trakya BTK Başkanı Egemen Aydın;

“Samothraki adasını tam anlamıyla yaşadık, karış karış gezdik. Bununla da yetinmeyip adanın 360 derece çevresini de botla gezip görme fırsatı bulduk. Lezzetli yemeklerini tadıp, otelleri ve diğer turizm alanları ile alakalı bilgi aldık. TÜRSAB Trakya BTK olarak İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu Turizm Ofisiyle birlikte ortaklaşa planladığımız bu organizasyondaki amacımız adayı turizm profesyonelleri olan üyelerimize tanıtarak sektörümüze yeni destinasyonlar yaratmak ve tur çeşitliliğini arttırmaktı. Bu amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum.

Samothraki adası özellikle Trakya Bölgesine çok yakın bir destinasyon. Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktan sonra Alexandroupoli (Dedeağaç) Limanına ulaşabiliyorsunuz. Buradan adaya hareket eden feribotla da yaklaşık iki saatlik bir deniz yolculuğu sonrası adaya ayak basabilirsiniz. Gerek konaklama gerekse yeme içme açısından fiyatları oldukça uygun bulduk. En kısa zamanda bizler de bölge acentelerimiz ile birlikte Samothraki Turlarımıza başlayacak ve turlarımızı bölge halkımıza sunacağız.

Organizasyon boyunca bizleri adada bonkörce ağırlayan, bir dediğimizi iki etmeyen Samothraki Belediye Başkanı Sayın Galatumos Nikolaos’a, İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu Turizm Ataşesi Sayın Dimitra Bampali’ye, ada halkına, Restaurant ve otel sahiplerine, bizimle seyahat edip adayı ve info turumuzu deneyimleyen, tüm bunların binlerce kişiye ulaşmasına vesile olan gazeteci Rana Korgül, Tempo Travel Genel Yayın Yönetmeni Senem Bal Ay, birbirinden kıymetli influencer dostlarımız Serkan Ennaç, Kubilay Sakarya ve Fulya Sezen bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi ve çok sıcak bir misafirperverlikle bizleri ağırladılar. TÜRSAB olarak üyelerimize destek vermeye, pastayı büyütüp yeni destinasyonlar peşinde koşmaya ve yeni bölgeleri keşfetmek için info gezileri düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.