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TÜRSAB Edirne için 10 milyon turist hedefi koydu

GÜNDEM 09.07.2023, 09:16
TÜRSAB Edirne için 10 milyon turist hedefi koydu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB)Trakya Bölge Temsil Kurulu’nun Edirne İrtibat ve Denetim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilerek, Edirne Belediyesi ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TÜRSAB ile birlikte Edirne’ye 10 milyon turist hedefine çok kısa zamanda ulaşacaklarını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu’nun Edirne İrtibat ve Denetim Merkezi, düzenlenen açılış töreni ile Selimiye Meydanı’nda hizmete girdi.

Açılış ile birlikte Selimiye Camii Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamında Edirne kentinin turizm ve tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Edirne Belediyesi, TÜRSAB ile işbirliği protokolü imzaladı.

Merkezin açılış töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TÜRSAB ile birlikte Edirne’ye 10 milyon turist hedefine çok kısa zamanda ulaşacaklarını söyledi.

Edirne’nin 8 bin 300 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin de göz bebeği olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Edirne, Osmanlı’nın ikinci başkenti. Bursa’nın oğlu, İstanbul’un babası. İstanbul’un fethini hazırlayan şehir. İstanbul’u fetheden şehir. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu şehir. İşte biz böyle kıymetli bir şehirdeyiz nüfus olarak çok kalabalık değiliz ki olmak da istemiyoruz. Aksine nüfusu baskılamaya, göçü önlemeye çalışıyoruz, engellemeye çalışıyoruz. Sanayimiz yok. Ağır sanayimiz, kirli sanayimiz hiç yok, hiç de olmayacak. Edirne’yi tarih, kültür, doğa, gastronomi gibi bileşenleri ile bir turizm şehri yapmaya çalışıyoruz. Bu zor bir yolculuk. 2014 yılında başladık bu yolculuğa o tarihte Edirne’mize yaklaşık 2 milyon civarında ve büyük bir çoğunluğu yerli turist olan misafirlerimiz geliyordu. Bunlarında yüzde 75’i civar belediyelerin günü birlik getirdiği turlardı. Yani bir ciğer yiyip, alırsa bir badem ezmesi alıp, dönüyorlardı. Biz bunun kalıcı olmasını istedik. Gerçekten çok çalıştık, çok istedik. 2014 yılında ben bir hedef koydum. Seçim beyannamesinde dedim ki ‘Edirne’ye gelen turist sayısını orta vadede 5 milyon, uzun vadede 10 milyon yapacağız.’ Hedefi koyarsanız ve bu hedef için doğru atımlarla, doğru projelerle ve TÜRSAB gibi doğru insanlarla yol alınsanız bunu başarabiliyorsunuz. Ben bu anlamda TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB’ın tüm acentelerine şükranlarımı sunuyorum. Ben sarraf değilim ama TÜRSAB’ın altın olduğunu biliyorum. TÜRSAB’ın Edirne’de olmasının ne kadar değerli ve ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, “Köklü tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin gözbebeği şehirlerimizden, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Edirne yöneticileri, turizmcileri ve halkı ile turizmin önemini ve değerini özümsemiş ve son yıllarda bu konuda önemli adımlar atmış bir ilimiz. TÜRSAB olarak, biz Edirne’nin bu başarı dolu yolculuğunda her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tarihimizde payitaht olma gurunun yaşamış ender kentlerimden biri olan Edirne, başta Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii olmak üzere pek çok önemli, kültürel mirasın yanı sıra doğal güzellikleri, ören yerleri ve gastronomisi ile geniş bir ürün yelpazesine sahip” dedi.

Edirne Belediyesi ile yeni bir işbirliğini daha hayatı geçirdiklerini belirten Bağlıkaya, “Edirne’nin tanıtımı için ortaklaşa çalışmalar yürütmek adına imzalayacağımız işbirliği protokolünün kentimizin turizmine daha fazla katkı sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.   

TÜRSAB Trakya BTK Başkan Egemen Aydın, kendisinin de bir Edirneli olduğunu ve Edirne’yi tanıtmak için çalıştığını belirterek, “Ne mutlu bana ki bugün çok sevdiğim kurumum TÜRSAB, çok sevdiğim Edirne’de, Mimar Sinan’ın Selimiye’sinin gölgesinde. Yine ne mutlu bana ki bunun gerçekleşmesi benim dönemimde oldu” ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya işbirliği protokolü imzaladı.

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