TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu Bursa'dan destek oyu istedi

Ekim ayında gerçekleşecek olan olağan genel kurulu ve seçimleri öncesinde il il ziyaretlerini sürdüren TÜRMOB Genel Başkanı aynı zamanda Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu Genel Başkan Adayı Emre Kartaloğlu, beraberindeki heyetle birlikte, Bursa SMMM Odası’nı ziyaret ederek, delegasyon üyelerinden genel seçimlerde destek oyu istedi.BURSA (İGFA) - 15-16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan TÜRMOB’un 24. Olağan Genel Kurulu öncesinde ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı aynı zamanda Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu TÜRMOB Genel Başkan Adayı Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (BSMMMO) ziyaret ederek, Oda yönetimi ve delegasyon üyeleriyle buluştu.

BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, genel kurula giden süreçte, TÜRMOB yeni dönem adaylarının delegelerimizle buluşmasını sağlamak ve delegelerin TÜRMOB adaylarıyla mesleğimize ve birliğimize ilişkin görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak için bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Yeni dönemin odamıza, mesleğe, TÜRMOB yönetimine, mesleğin geleceğine katkı veren ve mesleki beklentilerimizi karşılayan bir şekilde oluşmasını diliyoruz” dedi.

“BAŞLADIĞIMIZ İŞLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Genel kurula yeniden aday olan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise, Bursa’da olmaktan ve meslektaşlarla fikir alışverişinde bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. 3 yıllık görev sürelerinde yaptıklarını, yeni dönem için de amaçlarının, plan ve projelerinin neler olduğunu anlatan Kartaloğlu, değişken ve çok dinamik bir meslek yaptıklarını, haliyle iş yaşam dengelerinin de çok bozulduğunu ifade etti. "Temel amacımız, bu dengeyi yaşam lehine düzeltebilmek" diyen Kartaloğlu, "Bu çerçevede çalışıyor ve yine bu çerçevede projelerimizi geliştiriyoruz.” dedi.

Toplantıda mesleki kazanımlardan da bahsedilirken, Kartaloğlu, “Başladığımız işlerimize devam etmek istiyoruz. Çok değerli projelerimiz, çok değerli çalışmalarımız var. O yüzden de desteğinize ihtiyacımız var” dedi. Toplantı; meslek mensuplarının sorularının yanıtlanması ve görüşlerinin alınması ile sona erdi.