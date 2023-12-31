TURMEPA'ya 'çevre dostu' bağış

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ağustos ayında TURMEPA ile birlikte kıyı temizleme etkinliği düzenleyen Mayapack, TURMEPA’ya olan bağlılığını, derneğin kuruluş yıldönümü ve yeni yıl kapsamında gerçekleştirdiği destekle bir kez daha gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Kağıt/karton bazlı ambalaj üretimi ve ihracatında sektörünün öncü firmalarından Mayapack Ambalaj Ürünleri AŞ, sürdürülebilirliği üretimden öte bir anlayışla benimsiyor ve uyguluyor.

TURMEPA’nın 30’uncu yılında MayapackTURMEPA’ya olan desteklerini daha da güçlendirmek adına çevre dostu kutu ve çanta bağışında bulundu. Gold Sponsoru olduğu TURMEPA ile olan iş birliği, sosyal sorumluluk alanında da bir taahhüt anlamına geliyor.

Mayapack Kurumsal İletişim Uzmanı Mustafa Erden, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı da önemsediklerini belirterek, "DenizTemiz Derneği'nin 30’uncu yılını kutlamak ve bu özel dönemde onlara destek olmak bizim için gurur verici bir anlam taşıyor. Sürdürülebilirlik değerlerimizi paylaşan ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşu TURMEPA ile iş birliğimizi daha da güçlendirmek, çevre dostu ürünlerimizle topluma katkı sağlamak amacıyla bu desteği gerçekleştirdik" dedi.