TÜRKSAT yedek merkezi yarın devrede

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı, 13 Kasım Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açacakları merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan tv-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TÜRKSAT'a yapılan saldırıyı hatırlatarak, Gölbaşı Yerleşkesi'ne 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yapılan saldırının, TÜRKSAT AŞnin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezdeki uydu veri hizmetlerinin, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı. TÜRKSAT, bu yeni tesisle birlikte olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarabilecek, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor" diye konuştu.