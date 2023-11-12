TÜRKSAT yedek merkezi yarın devrede
TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı, 13 Kasım Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açacakları merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan tv-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacaklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TÜRKSAT'a yapılan saldırıyı hatırlatarak, Gölbaşı Yerleşkesi'ne 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yapılan saldırının, TÜRKSAT AŞnin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.
TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezdeki uydu veri hizmetlerinin, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı. TÜRKSAT, bu yeni tesisle birlikte olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarabilecek, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor" diye konuştu.
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