Türksat 6A ile uzay teknolojileri arasında teknik devrim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi ile ilgili olarak, hizmete açtıkları merkezle televizyon yayıncılığındaki güvenliği daha üst seviyeye çıkarttıklarını ve olağanüstü durumlarda dahi yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme haiz olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankaranın Kahramankazan İlçesinde yapımı tamamlanan TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bakan Uraloğlu, törende yaptı konuşmada TÜRKSATın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensupları milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Darbe girişiminde ilk buraya saldırdılar. Milletimizin iradesini kırmak için korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSATı hedef aldılar. Hain FETÖ mensupları TÜRKSAT'ı hedef alarak milli iradeyi yok etmeye çalıştılar. Bu noktada açılışı gerçekleşen merkezimiz; TÜRKSAT bünyesinde yürütülen hizmetlerin olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme haizdir" dedi.

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezinin teknik fonksiyonuna ilişkin olarak da, "Bin metrekare Ana Binaya sahip Merkezimiz uydularımıza yedeklilik yapmak amacı ile bir adet 13.2 metre çapında anten ve Ka frekans bandında çalışan alış ve veriş alt sistemlerini de içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek. Bu merkez TÜRKSAT uydu yer kontrol istasyonları ile entegre çalışacak şekilde uydu takip özelliğine sahip iki adet 9 metre Ku-Band anten sistemiyle de uydularımızın her türlü çalışma şartlarında kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlayacak" diye konuştu.

UZAYDA İZİ OLANIN DÜNYADA GÜCÜ OLUR

Uraloğlu, Türkiyenin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda olduğunu da ifade ederek, "Uzayda izi olanın, Dünyada gücü olur prensibiyle yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri dünya ile eş zamanlı vatandaşlara sunduk. TÜRKSAT üzerinden uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için çalışırken, diğer yandan bilişim ve uzay teknolojileri altyapılarının kurulmasına ve küresel pazarlara açılmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz" ded,

TÜRKSAT'ın dünyada ilk 22 uydu operatörü arasında yer aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Şimdi ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı Mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. TÜRKSAT 6A hizmete başladığında diğer uydularımız ile kapsanamayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunarak bölgemizdeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.