Türksat 6A Haziran 2024'te fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak 'Kalkınma Yolu Projesi'nde gelinen son durumu paylaştı. Haberleşme alanında önemli adımlarla da ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2024 yılı Haziran ayında uzaya fırlatılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Uraloğlu konuşmasında, 2053 vizyonu kapsamında, hayata geçirilen ulaştırma ve lojistik sektörü projeksiyonları ile yatırımların planlandığını ifade etti. Bakanlık olarak temel faaliyet alanının insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye yüzyılında, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. diye konuştu.

6 MİLYAR DOLAR TUTARINDAKİ PROJELERİMİZİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirilen hamlelerle Türkiye Yüzyılının altyapısını oluşturduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 2003-2023 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme alanında, güncellenen emtia fiyatlarını dikkate aldığımızda 250 milyar dolar yatırım yaptık. Bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında Kamu Özel İş Birliği projesini hayata geçirdik. 6 milyar dolar tutarındaki projelerimizin de yapımı devam etmektedir" dedi.

KALKINMA YOLU PROJESİNDE 615 KM YENİ HAT VE 320 KM YENİ YOL YATIRIMI PLANLADIK

Bakan Uraloğlu, Avrupadan Körfez Bölgesine kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan için potansiyel fayda sağlayacak Kalkınma Yolu Projesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu proje, Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Iraka gelecek yükleri Avrupaya ulaştıracak. Ülkemizden geçen 2 bin 88 km demiryolu bağlantısı için 615 km yeni hat, 1.912 km karayolu koridoru içinse 320 km yeni otoyol yatırımı planladık. açıklamalarında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Orta Koridorun güzergahlarından Zengezur Koridorundan geçecek demiryolunun Türkiye sınırlarındaki 224 kmlik kesiminin ihalesinin yapıldığını açıkladı.

2035'TE HER 2 ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Ulaşımda yüzyılda yapılmayan işlerin 21 yılda yapıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, köprülerde 21 yılın sonunda yüzde 146 artış göstererek 765 km uzunluğa ulaştıklarını belirterek, "Tünellerde de 21 yılın sonunda %1.350 artış göstererek 725 km uzunluğa ulaştık. Ülkemizin her bölgesinde ihtiyaçlar doğrultusunda bisiklet yollarının yapımını da gerçekleştiriyoruz. 2035 yılında her iki araçtan birinin elektrikli olması ve paylaşımlı seyahat oranının yüzde 14 olması beklenmektedir" diye konuştu.

İSTANBUL BOĞAZINI KULLANAN GEMİLERİN SAYISI ARTIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazı'nda yaşanan trafiğe de dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, İstanbul Boğazını kullanan gemilerin her geçen yıl boyutu büyümekte, sayısı artmaktadır. Ulusal Otomatik Tanımlama Sisteminden alınan görüntüde görüldüğü üzere İstanbul Boğazı üzerinde çok yoğun bir gemi trafiği olduğu gözlenmektedir. Gemi geçişlerinde ortalama bekleme süresi 14 saati bulmakta, önümüzdeki yıllarda 4-5 gün olacağı tahmin edilmektedir. diye konuştu.



Haberleşme sektörüne ilişkin yapılan yatırımlarla önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 112 milyona, mobil abone sayımızın ise 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. diye konuştu. Bakan Uraloğlu, yerli ve milli imkanlar ile geliştirerek üretimi tamamlanan Türksat 6A uydusunun 2024 yılı Haziran ayında fırlatılmasını hedeflediklerini belirterek, "Daha önce kapsamadığımız Hindistan, Tayland, Malezya gibi uzak coğrafyalara da hizmet verme imkanına ulaşacağız" dedi.