Türksat 5B uydusu hizmete girdi

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde törenle hizmete alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fıralatacaklarını açıkladı.

https://youtu.be/WulxQsHYWwU

Erdoğan, 19 Aralık 2021'de uzay yolculuğunun başladığı Türksat 5B'nin bugün hizmete alınmasıyla ilgili geçen süreci özetledi.

Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen sürece ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında bu uydumuz ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Bununla kalmadık. Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A 2014’te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B’yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik" diye konuştu.

Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletim kapasitesi 15 kat artacak, internet altyapısı genişleyeceğini kaydeden Erdoğan, Türksat 5B uydusu; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet vereceğini açıkladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu da yanına çağırarak 5B butonuna basarak uyduyu ilk görüntünün ulaşmasıyla birlikte uyduyu devreye aldı. İlk bağlantı Abdülhamid Han gemisine yapıldı.