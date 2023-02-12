TÜRKONFED üyeleri deprem bölgelerine yardımı sürdürüyor

Çatısı altında 30 federasyon ve 300’den fazla dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED, 10 ili kapsayan deprem felaketinin ilk anından itibaren bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yaraları sarmak için harekete geçti.İSTANBUL (İGFA)- TÜRKONFED, Bölgedeki federasyon ve dernekler ile ilgili kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerinin ve paydaşlarının bölgeye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Aynı zamanda bu yardımları koordine ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dünyanın hiçbir ülkesinin tek başına üstesinden gelmesinin mümkün olmadığı bu büyüklükte bir afette çalışan ve çözüm üreten kurum ve kuruluşlar için yasal süreçlerin kolaylaştırıcı adımlarla yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı.