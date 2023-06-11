TÜRKONFED Şırnak'tan özgürlükçü yeni anayasa çağrısı yaptı

TÜRKONFED'in '100. Yıl Buluşmaları' kapsamında Şırnak'ta bir araya gelen iş insanları özgürlükçü yeni anayasa çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - TÜRKONFED, ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu Anadolu’nun dört bir yanında kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile paylaştığı ‘100. Yıl Buluşmaları’nın beşincisini Şırnak’ta gerçekleştirdi.

DİCLESİFED ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Projesi etkinliğine de katılan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Hayalimizdeki Türkiye” ana temalı bir konuşma gerçekleştirdi. “Kırgınlıkları gideren, konuşturan, tartıştıran, birleştiren bir siyaset diline ihtiyacımız var” diyen Sönmez, halk iradesi ile seçilen milletvekillerinin anayasal haklarını, yeni Meclis’te özgürce kullanacakları bir iklimi oluşturmanın siyasetin en önemli görevi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yeni hikayesinin büyük bir çoğulculukla yazılması gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Siyasette ve ekonomide daha adil ve demokratik bir geleceği kurgulayabilir, iktidarı ve muhalefeti ile yeni başlangıçlara kapı aralayabiliriz. Ülkemizi ikinci yüzyıla taşıyacak kabinemiz ve milletvekillerimizin ikinci yüzyılın yeni anayasasını büyük bir toplumsal mutabakat ile yapması için tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sönmez, “TÜRKONFED olarak her platformda dile getirdiğimiz verimlilik temelli iktisat bilimi politikalarına vurgu yapmalarını, söylemden eyleme geçme kararlılığını ortaya koyacaklarını ifade etmelerini önemsiyoruz. Bu noktada sorumluluk alan yeni hükümetimizin politikalarının başarısı, istişare kültürünün katılımcı yaklaşımla genişletilmesinden de geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.