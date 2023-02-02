TÜRKONFED'den 'tam eşitlik' çağrısı

Çatısı altındaki 50 kadın derneğiyleiş dünyasında Türkiye’nin en kapsayıcı kadın gücünü temsil eden TÜRKONFED’in desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve BASİFED işbirliği ile düzenlenen Kadın ve İktisat Kongresi’ne Türkiye’nin dört bir yanından 100’ün üzerinde kadın derneği başkanı ve temsilcisi katıldı.İZMİR (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 Şubat 1923’te toplumsal kalkınma sürecinde kadının yeri ve önemine dikkat çekmek için düzenlediği Kadın Kongresi, yüz yıl sonra yeniden, aynı günde gerçekleşti.



İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) işbirliği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) desteğiyle gerçekleştirilen Kadın ve İktisat Kongresi’ne kamu, özel sektör ve Türkiye’nin dört bir yanından 100’ü aşkın kadın derneği başkanı ile temsilcisi de katıldı.

İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, “Kadının yalnızca aile kurumuna sıkıştırılmadığıbir anlayışı benimsemek ve yaşatmak için fırsat eşitliğine tam eşitlikçi bir yaklaşımla ulaşmalıyız. Çağrımız; tam eşitlikçi politikaları hayata geçirecek kamuya, toplumsal cinsiyet eşitliğini söylemden eyleme eksiksiz geçirecek özel sektöre ve kadınların iş dünyasındaki haklarını savunacak sendikalaradır” dedi.

Cinsiyete dayalı fırsat eşitliği mücadelesi verenler olarak yalnızca kadın erkek fırsat eşitliğine hizmet etmediklerini vurgulayan Aktar, “İnsan hakları, bireysel özgürlükler, demokrasi, hukuk, adalete erişim, kalkınma, refah ve istihdam tüm bu mücadelenin çıktıları içinde yer alıyor. Biliyoruz ki bir kadının hikayesi yaşadığı coğrafyanın hikayesidir. Biz bu mücadele ile tüm bunları bu coğrafyada vazgeçilmez kılmak istiyoruz. Yolumuz uzun, zor ve meşakkatli olsa da bizler bir o kadar güçlü ve kararlıyız” diye konuştu.

“TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ KADIN ERKEK BİRLİKTE BAŞLATABİLİRİZ”

TÜRKONFED olarak kadın odağında kapsayıcı iş birlikleri ile güçlü Türkiye Hayalini gerçekleştirecek proje, eğitim ve mentorluk çalışmaları düzenlediklerini belirten Aktar şöyle devam etti:

"Girişimci kadınların önündeki cam tavanların kırılması, tam eşitlikçi bir anlayışın tesisi için kadın erkek birlikte bu toplumsal dönüşümü başlatabileceğimizi, söylem kadar aksiyonlarımız ile de ortaya koyuyoruz. İstihdamdan girişimciliğe, yönetim kademelerinden siyasete hayatın her alanında kadınların varlığını gelişmiş ülkelerin seviyelerine yaklaşmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüyoruz.”

"Kadının yalnızca aile kurumuna sıkıştırılmadığı bir anlayışı benimsemek ve yaşatmak için fırsat eşitliğine tam eşitlikçi bir yaklaşımla ulaşmalıyız" diyen Aktar, "Bu çağrımız tam eşitlikçi politikaları hayata geçirecek kamuya, toplumsal cinsiyet eşitliğini söylemden eyleme eksiksiz geçirecek özel sektöre, kadınların iş dünyasındaki haklarını savunacak sendikalaradır. İçinde bulunduğumuz dönüşümler çağında, yaşanan değişimler tarafından savrulan değil bilakis onları şekillendiren bir toplum olabiliriz. Bunun en önemli kanıtı, yıkılan bir imparatorluğun küllerinden doğan ve 100 yıl önce geleceği yakalama iradesini sergileyerek dinamik ve genç ruhunu ilk günkü gibi koruyan Cumhuriyetimizdir” diye konuştu.