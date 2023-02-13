TÜRKONFED: Can kaybı 72 bin 663'e, mali hasar 84,1 milyar dolara ulaşabilir

TÜRKONFED, "2023 Kahramanmaraş Depremi Afet Ön Değerlendirme Durum Raporu" başlıklı raporunda 1999 Marmara depreminin verilerini esas alarak can kaybı ve mali hasara yönelik öngörüler hazırladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hazırlanan raporda, Marmara Depremi'nde can kaybı 18 bin 373 kişi, mali hasarı ise 1999 dolar kuruyla 17,1 milyar dolar olarak hesap edildi.

Raporda, Marmara Depremi verilerinin kullanıldığı metodoloji ile Kahramanmaraş depremlerinin 72 bin 663 can kaybı ve 84,1 milyar dolar mali hasara neden olacağı öngörüldü.

Öngörülen mali hasarın 70,75 milyar dolarının konut zararı, 10,4 milyar dolarının milli gelir kaybı ve 2,91 milyar dolarının işgünü kaybı olacağı tahmin edildi.

İllerin milli gelire katkılarındaki azalmaya paralel olarak afete maruz kalan 10 ilin ihracatının, ihracatı göğüsleyen liman altyapısının bozulmasının da etkisiyle, 15 milyar dolar düzeyinin altına düşebileceği öngörüsünde de bulunuldu.

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