Türkoğlu Kuyumcular Köprüsü dualarla açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu İlçesinde yapılan ‘Kuyumcular Köprüsü’ açılış töreni gerçekleştirildi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde yapımı tamamlanan Kuyumcular Köprüsü açılışı yapıldı.

Kuyumcular Mahallesinde gerçekleşen açılışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hakan Dereli, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. Feyzettin Okumuş, AK Parti Türkoğlu teşkilatı, STK temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş: “Ak Partili belediyeler olarak başta ülkemiz, şehirlerimiz, ilçelerimiz için yatırımlarımıza her geçen gün bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kuyumcular mahallemizde yapımı tamamlanan köprümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuyumcular köprüsünün ilçenin ulaşım mesafesini kısaltarak, trafiği rahatlacağının altını çizen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “100 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde, 7 ayaktan oluşan Kuyumcular Köprüsü vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatacak. 12 Milyon TL’lik bir yatırım olan bu köprümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından köprünün açılış kurdelası dualarla kesilerek, açılış yapıldı.