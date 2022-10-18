TurkNet'ten Bursa'da teknopark yatırımı

Türkiye’nin teknoparklarını GigaFiber internet ağı ile buluşturan yeni nesil Telekom operatörü TurkNet’in bu alandaki yatırımları devam ediyor.BURSA (İGFA) - Teknoparklara altyapı yatırımlarını sürekli artıran Türkiye'nin yeni nesil telekom operatörü TurkNet, teknolojinin kalbi olan bu kurumların yanında olmayı sürdürüyor.

2023 sonunda 48 teknoparka dünya standartlarında internet ulaştırmayı hedefleyen şirket son olarak Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bursateknopark) ile bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda teknopark yönetiminin, teknopark içindeki firmaların ve henüz şirketleşmemiş girişimcilerin yer aldığı kuluçka merkezinin yüksek hızda internete erişmesi için TurkNet Bursateknopark’a fiber altyapı desteği sağlayacak. TurkNet Teknopark içerisinde bu sene başında faaliyete başlamış firmalara bir yıl ücretsiz GigaFiber sunarak girişimcilere fayda sağlarken; kuluçka merkezi içerisinde oluşturulan, “Giga Kuluçka Merkezi” hotspot yapısı ile fikirleri henüz şirketleşme aşamasına gelmemiş firmalara da teknoloji geliştirme alanında destek olacak.

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, bu iş birliği ile ilgili teknolojinin geliştirilmesi için en önemli ihtiyaçların başında gelen internetin dünya standartlarında sunulması; girişimcilere özgür araştırma ortamı sunmakla birlikte teknoloji geliştirme hızına eşlik edeceğini söyledi.

"TurkNet olarak GigaFiber altyapımızı yaygınlaştırmak adına hedef illerimiz arasında bulunan Bursa’nın gelişimi için kritik öneme sahip olan üniversiteler ve teknoparklar çalışmamızın ilk adımı olması açısından çok değerli" diyen Çelebiler, "Sadece teknoloji geliştiren firmalar için değil aynı zamanda üniversite öğrencileri için de dünya standartlarında internetin erişilebilir olması adına çalışmamızı sürdürüyoruz. Lokasyon olarak Bursateknopark, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) kampüsü içerisinde yer alıyor. BTÜ’nün araştırmacı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olma yolunda katettiği ilerlemeyi takdirle karşıladık ve yerinde görme imkânı elde ettik" diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü ve Bursa Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arif Karademir de, aralarında kimya, bilişim teknolojileri, yazılım, savunma sanayi, malzeme, enerji, çevre, inşaat, tekstil, mobilya, yeni nesil kompozitler, endüstriyel otomasyon ve finansın da yer aldığı firmalar faaliyette, Teknoparkın kısa zamanda yüzde 100’e yaklaşan doluluk oranına ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Teknoloji üreten firmalara kendi altyapısı ile sağladığı yüksek hızda interneti ve kaliteli hizmeti ulaşılabilir kıldığı için TurkNet’e teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.