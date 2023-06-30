Türkmenistan Arkadağ'a 'Işık' tuttu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkmenistan'ın Ahal vilayetindeki Arkadağ şehrinin açılış törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov’un himayesinde düzenlenen açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte yabancı devlet adamlarının da bulunduğu üst düzey heyetler katıldı. Arkadağ şehrinde inşa edilen kültürel ve toplumsal değeri olan yapılar ve konutlar hakkında konuklara bilgi verildi.

Konuklar ayrıca Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un adını taşıyan çocuk rehabilitasyon merkezinin açılış törenine katıldılar.

Açılış kutlamaları Arkadağ şehri için düzenlenen ödül ve sertifika töreni ile devam etti. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Arkadağ şehrine ‘Türk Dünyasının İlk Akıllı Şehri’ statüsünün verildiği TDT sertifikasını takdim etti.

Etkinlik, Arkadağ şehrinin açılış programı resmi resepsiyon ve konserle devam etti.